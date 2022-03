Luego de dos años de ausencia el reconocido cantante, músico y compositor Pedro Aznar regresará a La Pampa para reencontrarse con el público. Dará dos conciertos en formato íntimo, el primero el 25 de marzo en el Cine Teatro Pico de General Pico y el segundo el 26 de marzo a las 21 horas en el Teatro Español de Santa Rosa. Las entradas pueden conseguirse en las boleterías del teatro o a través de entradauno.com

El artista contó que el show que traerá será «muy especial ya que se trata de un reencuentro luego de dos años». Detalló que habrá muchos clásicos, un recorrido generoso por su discografía de todas las épocas, música nueva, de estreno (adelantos de su próximo trabajo) y canciones de su último disco, «Flor y raíz». «Tocaré en formato unipersonal, con un tremendo arsenal de instrumentos y sonoridades distintas. Será un show a la vez íntimo y muy potente», aseguró.

Contacto particular.

Llegada la pandemia en marzo de 2020, Aznar se unió a la movida de músicos que usó las redes sociales para ofrecer conciertos por streaming. Era una manera de seguir en contacto con la gente, no sólo del país, sino de todo el mundo. «Cuando empezó la cuarentena sentí la necesidad de acompañar. Nos sentíamos todos aislados, desconcertados, había mucha incertidumbre y angustia. Y la música hace bien. Sabiendo eso, no podía dejar de estar presente. Hice seis conciertos gratuitos de música, poesía y cuentos, y lo notable es que no sólo acompañé, sino que también me sentí acompañado por miles de personas que expresaron su agradecimiento en mensajes hermosos. Fue una luminosa manera de pasar el momento más oscuro de la pandemia», expresó el músico.

– ¿Cómo te sentiste en esas experiencias virtuales?

– Es un formato que tiene sus propias características y desafíos. Es muy bueno para comunicar cosas de una gran intimidad. Y el silencio que se produce después de cada canción tiene un dramatismo enorme, ya que a la vez es presencia y ausencia.

– ¿Creés que la pandemia nos enseñó algo?

– Creo que la gran enseñanza que dejó es que el contacto humano, el abrazo, la sonrisa, la solidaridad y la presencia de los otros en nuestras vidas son las cosas más importantes. Nos sacó del mundo de las cosas, y nos devolvió a añorar el mundo de la gente.

Proyectos.

En el marco de la pandemia, el aislamiento y la soledad, Pedro Aznar encontró la situación ideal para componer nuevas canciones. «Una cosa que me ayudó mucho durante este tiempo fue componer, sí, solo y junto a queridos colegas, a distancia. Compuse más de cuarenta canciones que irán saliendo a la luz en distintos proyectos. Por lo pronto, mi próximo disco será doble. Lo estaré grabando durante el invierno, para lanzar a fines de este año o comienzos de 2023», anticipó.

– El año pasado visitaste la ciudad de General Pico y compartiste escenario con el Ensamble de Vientos y Percusión de esa ciudad, integrada por muchos y muchas jóvenes, ¿cómo fue esa experiencia?

– ¡Maravillosa! Fue muy emocionante compartir con chicas y chicos tan jóvenes, con ese entusiasmo y entrega a la música. Me recordó a mí mismo a su edad, y me conmovió. Además, el resultado artístico fue hermoso.

– ¿Hay algún artista que extrañes escuchar?

– Me suelo preguntar qué estarían haciendo hoy John Lennon, Kurt Cobain, Piazzolla, el Cuchi Leguizamón o Cazuza. Pero me respondo que el legado que dejaron es suficientemente grande como para alcanzar para toda una vida de disfrute.

– Hace poquitos días murió el periodista y productor Gerardo Rozín, gran referente de la difusión de la música en los grandes medios y vos fuiste uno de los artistas invitados a su programa. ¿Qué tenés para decirme de él?

– Gerardo fue un tipo de una generosidad y una calidez enorme para con los músicos. Nos abrió las puertas de su programa, en horario centralísimo, en un medio que está mayormente cerrado a la música en vivo. Se lo va a extrañar mucho, por su aporte y por su calidad profesional y humana.

