El ministerio de Salud de la Nación habilitó la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 en aquellas personas que tengan el esquema completo de Sputnik V y necesiten viajar a un país que solo admita vacunas aprobadas por la OMS.

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme. El Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos. Estaba programada la visita de inspección y justo sucedió la guerra y se postergó. Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación para incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó Vizzotti sobre la vacuna de origen ruso.

El tener el esquema completo con la Sputnik V “genera una complicación con los viajes” para aquellas personas que deban viajar a países que solo acepan las vacunas aprobadas por la OMS, consideró Vizzotti en diálogo con Radio con vos.

“Acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar”, informó.

Sobre el problema, lo describió como “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”.