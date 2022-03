Familiares de Paula Pinedo se manifestaron ayer a la mañana en los Tribunales de esta ciudad, para pedir el cambio de carátula de la causa que se sigue contra la ex pareja de la damnificada del hecho que ocurrió el mes pasado en la localidad de Intendente Alvear. Los padres de la mujer, que permaneció internada en Terapia Intensiva del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, estuvieron acompañados por allegados y representantes de movimientos y agrupaciones feministas locales.

El domingo 6 de febrero, la mujer quedó internada en grave estado en el Hospital Centeno. La familia de la joven, en un primero momento aseguró que su ex pareja la había atropellado con la camioneta con el fin de atentar contra su vida. Sin embargo, los peritos no encontraron rastros de una colisión y al imputado se le inició una causa por el delito de «Lesiones graves culposas» y se dispuso su libertad. En el transcurso de la causa, los investigadores del caso recolectaron diferentes elementos, sumaron varias entrevistas en Cámara Gesell y recabaron distintos elementos periciales.

La investigación del caso la lleva adelante el fiscal Luciano Rebechi, de la Fiscalía Temática de Delitos de Género y de Violencia Familiar. Además, la familia de la joven se constituyó como querellante y es patrocinada por los abogados Pedro Febre y Jerónimo Altamirano.

Lesiones.

«Mari» Avila, la madre de la joven, contó sobre su estado de salud e indicó que el objeto de la movilización fue pedir el cambio de carátula. La ex pareja de la mujer afronta una investigación por el cargo de Lesiones graves y en cambio, sostiene que se trató de un intento de homicidio.

La entrevistada dijo que su hija dejó ya hace unos días la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital piquense, y que se evalúa su derivación a un centro de rehabilitación, para tratarle las severas lesiones cerebrales que sufrió en el hecho que se investiga. La mujer podría ser derivada a

«Esta bastante complicado la parte del cerebro, están haciendo los papeles para pasarla a un centro de rehabilitación. Hay que ver si se consigue cama y cuando. La doctora me dijo que tiene que estar bien, que no tiene que tener fiebre. Ella está despierta, pero no está en el espacio de uno», contó.

La mujer, además dio cuenta que pretenden que se cambie la carátula de la causa, y como sostuvo que «no fue un accidente de tránsito».

«Queremos que lo cambien y de eso se ocupa nuestro abogado. Los médicos del hospital dicen que más no pueden hacer, que las lesiones más graves son el cerebro y van a ver si se pueden rehabilitar. Pensamos que no fue un accidente de tránsito como dicen», finalizó.

