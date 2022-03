Las aplicaciones de terceros no autorizadas por WhatsApp-como WhatsApp Plus y GB WhatsApp– además de contar con características que la versión original no tiene, también tiene grandes consecuencias. Desde una suspensión temporal o permanente de tu número de teléfono hasta su propio bloqueo, resulta un riesgo bastante grande utilizar estas apps no oficiales. Entérate cómo recuperar tu cuenta.

“Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda”, asegura el mensaje que aparece en el celular si WhatsApp bloqueó tu cuenta.

Las cuentas que fueron suspendidas de forma definitiva, no es posible recuperarlas. Pero aquellas suspendidas de manera temporal sí se pueden recuperar. La plataforma indica mediante un reloj cuando se podrá volver a usar el servicio.

También es importante tener en cuenta el número de veces que te bloquearon de forma temporal. Si la conducta se repite en varias ocasiones, Meta podría suspender la cuenta de manera definitiva.

WhatsApp Plus: cómo recuperar mi cuenta bloqueada

Para recuperar la cuenta, tendrás que ponerte en contacto con la compañía y explicar las razones para que te la devuelvan. Se puede enviar un formulario a través de la página web de WhatsApp o desde el soporte de la propia aplicación.

Cuáles son las diferencias entre WhatsApp y WhatsApp Plus

Te muestra notificaciones cuando un contacto está en línea – WhatsApp (No) / WhatsApp Plus (Sí)

Cuenta con el cifrado de extremo a extremo – WhatsApp (Sí) / WhatsApp Plus (No)

Amplia variedad de emojis – WhatsApp (Sí) / WhatsApp Plus (Sí)

Te permite enviar archivos pesados (50 MB) – WhatsApp (No) / WhatsApp Plus (Sí)

Función para elegir qué contactos pueden ver tus estados – WhatsApp (Sí) / WhatsApp Plus (Sí)

Descarga estados de tus contactos – WhatsApp (No) / WhatsApp Plus (Sí)

Imágenes de fondo para tus conversaciones – WhatsApp (Sí) / WhatsApp Plus (Sí)

Modificar la interfaz del aplicativo – WhatsApp (No) / WhatsApp Plus (Sí)

Ver los mensajes eliminados por tus contactos – WhatsApp (No) / WhatsApp Plus (Sí)

Es 100% seguro – WhatsApp (Sí) / WhatsApp Plus (No)

Se descarga de un sitio confiable – WhatsApp (Sí) / WhatsApp Plus (No)

Ocultar tu estado ‘En línea’ – WhatsApp (No) / WhatsApp Plus (Sí)

Por qué cerraron mi cuenta de WhatsApp

Los motivos por los que la app de Facebook Meta puede cerrarte la cuenta son los siguientes: