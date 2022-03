El periodista castense, Marcelo Urtiaga, durante toda la semana hizo menciones en su programa de radio sobre la hinchada tricolor. Cuando finalmente se llevó a cabo la disputa por los cuartos de final del torneo Provincial de Fútbol “José Edgardo ‘Topo’ González”, entre Estudiantil y Racing, la hinchada tricolor arremetió contra el periodista con cánticos.

Además, Urtiaga, como hincha de Racing, aprovechó la ocasión para incentivar la violencia en el partido durante su programa. Encuentro en el que Estudiantil fue derrotado, aunque Racing pudo haber doblegado la distancia ya que Osvaldo Yori, uno de los mejores arqueros de la liga pampeana de fútbol, atajó un penal.

«Hay que ponerle paños fríos a todo esto y bajar los deciveles , la semana previa al orimer partido de esta serie se escuharon algunas cosas que no sumaban, no aportaban nada positivo para un partido como este, yo creo que estas cosas no ayudan para nada», manifestó Yori en diálogo con Impacto Castex.

El arquero del tricolor castense recordó el momento el momento en el que atajó el penal y expresó «cuando estaba en ese momento pensaba en Dios y en mi papá, que ya no está más y siempre me acompañaba».

Este domingo se jugará el partido de vuelta en la cancha de Racing.

Hubo denuncias por parte del periodista por supuestas amenazas y golpes hacia él propiciados por el delantero tricolor Gonzalo Arriola. Cabe destacar que cuando el jugador pertenecía al club piquense, el año pasado, Urtiaga lo había insultado en la final del provincial al joven.

«Creo que Estudiantil genera situaciones que aún pueden hacernos ganar», dijo el arquero y agregó «estamos en partido, a un sólo gol de diferencia y tenemos con que generarle situaciones a Racing».

«A la hinchada le digo que sigan yendo, que son una de las hinchadas más seguidoras de la provincia, que sigan alentando que a nosotros nos sirve y mucho», manifestó y añadió «sea el resultado que sea queremos que todo termine en paz».

«Estamos ante una oportunidad única de dar vuelta esta serie y poder darle una alegría a la gente de Estudiantil que tanto se lo merece», concluyó.