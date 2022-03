Luego de un informe especial sobre la relación entre el, Massa reveló cómo se enteraron de la relación y cómo es tener a la diva como suegra.

«Me pone contento ver al Pato, que tiene casi 80 pirulos. Es un tipo muy afectuoso», aclaró el titular de Diputados, y luego agregó: «Respecto a Moria, concocí una tipa espectacular. Con calle y muy simple».

Sobre cómo se enteró del romance, Massa reveló: «Yo estaba en Estados Unidos. Una recepción que había organizado Jorge Agüello con empresas. Me llega un mensaje de Jorge Fontevecchia diciéndome cómo iba a ser la tapa de la revista Caras. Abro el archivo, lo abro y veo, y no lo podía creer. Se lo reenvié a Malena, y a los 30 segundos me dice que era una fake».

«No teníamos ni idea. El sábado, cuando volvemos, era como una revolución. Me llamó el Pato y me dice ‘pasamos a tomar algo’, y agarra el teléfono Moria y me dice ‘hola Massa’, pasamos a tomar algo«, completó Massa.