A poco de andar surgió la pandemia. «Igualmente, en aquel camino seguimos marchando, con apoyo de Kelo Schanton, de APA, APE y numerosas áreas del gobierno provincial. Hacemos muchas cosas por administración y con recursos propios, pero cuando los requerimos están, siempre presentes. Antes que nada, tenemos que agradecerles su apoyo y acompañamiento», dice. En estos dos años cambiaron por lámparas LED todas las luminarias del pueblo, remodelaron el parque infantil, e instalaron un circuito de salud con 23 aparatos, mesas, bancos y accesibilidad. Además, acondicionaron la red de desagües para evitar esos anegamientos que azotaban la localidad cada jornada de lluvia.

«El pueblo crece y tenemos un importante déficit habitacional. Acabamos de terminar cuatro casas con mano de obra local, que planeamos entregar el mes que viene, y apoyamos con microcréditos a emprendedores locales», comenta. También recompusieron el parque automotor con «un carro volcador, un tractor, una grúa nueva, un camión Ford con caja volcadora y una motoniveladora».

Sueños en marcha.

Otra obra importante resulta el nuevo edificio para el Centro de Desarrollo Infantil, donde funcionarán los talleres de capacitación, financiado mediante el programa nacional Argentina Hace y que estará emplazado en el predio del antiguo corralón municipal, donde funcionaba la feria de Mendiola. «Cuando se termine, desmantelaremos ese galpón y aprovecharemos la estructura para montar un criadero de gallinas ponedoras», un proyecto productivo enfocado en darle empleo a mujeres y postergado por la pandemia.

Mientras programan nuevos baños y un anfiteatro en el parque histórico del pueblo, construyen una cancha de paddel, con perímetro vidriado, en el predio del club. «Y también levantamos sobre la vereda del parque infantil, una garita para el colectivo entre Colonia Barón y General Pico», servicio de transporte que funciona desde 1957.

Veterinario, productor y docente, en 2019 Ariel Castaldo dejó el cargo de vicerrector en la Facultad de Ciencias Veterinarias para asumir en el municipio. Tras dos años de pandemia, prefiere no responder sobre el futuro. «Perdíamos elecciones por problemas internos y me propusieron conducir. Era un decisión difícil, dejar la universidad, estar menos con la familia. Y aunque avanzamos mucho, formamos equipo y seguimos marchando muy bien, no pienso más allá de esta gestión». Como decía Luca Prodan, «mejor no hablar de ciertas cosas».

