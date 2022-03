Contrabando de combustible: compran en Argentina y venden al doble en Paraguay

Bidones de agua que no contienen agua, botellas de gaseosa que no tienen gaseosa. En Paraguay, la banquina de la ruta 11 es un shopping a cielo abierto de nafta contrabandeada desde Argentina. Combustible a mitad de precio que se carga en estaciones de servicio precarias, improvisadas y sin ningún tipo de control.

La frontera entre ambos países tiene 1.690 kilómetros de extensión, pero –por ejemplo- entre Asunción y Clorinda la distancia es de apenas 40 kilómetros, y la “ruta del contrabando” se extiende entre la localidad de José Falcón (a 15 minutos de la Aduana argentina) y la capital paraguaya. Son apenas 20 kilómetros en los que se pueden contabilizar más de 70 puestos. “No podemos decir que se trate de venta clandestina, porque es a la vista de todos”, sostiene Miguel Corrales, presidente de APESA (Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio), que intenta ponerle números a lo intangible: “Las estaciones de servicio nuestras están vendiendo un 70 por ciento menos; la gente deja de comprar para ir a cargar el combustible que traen desde Argentina. Estamos hablando de –aproximadamente- un millón de litros por mes”.

No es extraño que las autoridades de frontera paraguayas decomisen bidones de nafta camuflados en el baúl o incluso en el motor de los coches, que intentan pasar de contrabando. “Tengo entendido que el combustible se pasa en barcazas y a granel de un país a otro”, dice Miguel Bazán, Gerente de CADIPAC (Cámara Distribuidoras Paraguayas de Combustible). “¿Cómo pasan? La pregunta correcta sería ‘¿cómo no pasan?’”, se pregunta el periodista Héctor Alegre, quien asegura que el negocio no está en el llamado “contrabando hormiga” ni en la venta al por menor. “Lo que vemos en la ruta es apenas una muestra, pero tienen mucho más”.

Y el equipo de C5N pudo comprobarlo. Cuando nos acercamos a una vendedora nos preguntó cuántos litros necesitábamos. Su respuesta fue otra pregunta: “¿Cuántos litros tenés?”. Y esa vendedora, una chica joven que vendía apenas unas botellas de gaseosa rellenas con nafta, respondió: “Tengo mil litros, pero si quieren dos mil pido y me traen. Y además les hago descuento: a 5.700 guaraníes el litro (0.95 centavos de dólar)”.

Corrales, quien efectuó una denuncia ante las autoridades de su país en la que detalla el accionar de estos grupos a los que denomina como “cárteles”, también intentó realizar una “compra controlada” de combustible. Llegaron a ofrecerle 2 mil litros. “Es tan descarado todo que en las redes sociales como Facebook venden combustible argentino de oferta”.

Son los primeros días de marzo, y la sensación térmica llega a 50,3 grados, que se combaten a puro tereré. A pesar del calor agobiante, nadie parece ver el peligro que conllevan los botellones con combustible. A veces, el hambre puede más que el miedo. “Es un peligro ambiental y es un peligro de salud porque puede volar todo por el aire. Esas botellas al costado de la ruta son como bombas molotov y pueden explotar en cualquier momento”, resume Bazán, y su colega Corrales agrega: “En muchas ocasiones hasta los nenes chiquitos trabajan y ayudan a sus padres. Es la única manera de generar un ingreso”.

El cartel indica que venden el litro a 6.000 guaraníes, a precio similar de lo que cobran otras tiendas a lo largo de la ruta 11. Allí atiende una joven que debe tener 20 años junto a su madre, que –con cierta dificultad y algún que otro tropiezo- transporta bidones de 10 litros de nafta en una carretilla. Entre las dos mujeres manipulan los botellones y, gracias a un embudo, llenan el tanque de una camioneta de alta gama. De los envases vacíos se encarga un niño que apenas aprendió a caminar. Recorre los 5 metros que separan la ruta de la tienda. Va y viene con nafta. Tres generaciones unidas por la necesidad y atravesadas por un modo de vida que abunda: el contrabando.

Los empresarios del sector de los combustibles no quieren entrar en polémica respecto de la política de precios en Argentina. Saben que no deben opinar pero reconocen que les perjudica. “No sé si tienen una política de subsidios de precios en su país, imagino que sí –dice Bazán- porque si no es imposible cobrar el combustible tan barato”.

En Argentina, los precios de las naftas tuvieron una actualización a principios de febrero tras 8 meses de congelamiento, y la guerra en Ucrania volvió a aumentar el precio internacional del barril. Miguel Corrales, que representa a los estacioneros paraguayos, es contundente respecto del análisis: “El subsidio que el gobierno argentino le hace a los combustibles subvenciona el consumo del ciudadano paraguayo”.