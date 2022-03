El dirigente Miguel Solé anunció que el partido Peronismo Republicano, que a nivel nacional conduce Miguel Pichetto, se conformará en La Pampa para participar de las elecciones del año que viene dentro de la alianza de derecha Juntos por el Cambio.

«Estamos inscribiendo en la Justicia Electoral el partido», dijo. Lo definió como una expresión política de «centro derecha», «un capitalismo con meritocracia» y «un proyecto peronista muy diferente al kirchnerismo».

Solé participó el jueves pasado como representante por La Pampa del primer encuentro nacional de Peronismo Republicano, con motivo del lanzamiento de la Fundación Encuentro Federal.

«Se hizo el lanzamiento de la fundación de Peronismo Republicano. Hay profesionales que preparan un plan de gobierno para enfrentar la eventualidad que ganemos dentro de Juntos por el Cambio», le dijo a este diario.

Anunció que «el mes que viene hacemos el congreso nacional del Peronismo Republicano y acá empezamos con la inscripción de un partido político. Representa una opción de centroderecha, aunque nos van a decir que somos de derecha, pero no somos tan derecha de como Milei o Espert. Es un proyecto peronista muy diferente al kirchnerismo. El sujeto social es el trabajador, el empresario y no es la gente asistida. Peronismo social pero capitalismo con meritocracia, con el esfuerzo del trabajo. Estamos dentro de la identidad es el Mercosur, Estados Unidos y la Unión Europea».

Solé fue secretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete durante la presidencia de Carlos Menem y ocupó diferentes cargos en la provincia durante los gobiernos de Rubén Marín y Carlos Verna, como ministro de Educación o director de Canal 3.

Comentó que la iniciativa de conformar el partido se gestó el año pasado después de la elección legistiva donde Juntos por el Cambio ganó en La Pampa. «Se ganó el año pasado y los que votaron no son únicamente del PRO y radicales. Empece a hablar con la gente y vamos a armar un partido que sea de peronistas y no peronistas, que dentro de Juntos por el Cambio no estén en el PRO o sean radicales. Ser una alternativa de centroderecha dentro de Juntos por el Cambio. Tenemos la posibilidad de ganar en Nación y en la provincia. Juntarse para ganar no alcanza, hay que preparse para gobernar», aseguró.

Agregó que «la gente estaba enojada en Macri y ahora estamos peor, por lo menos la mayoría»

Sobre la deuda contraida por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, Solé dijo que «la deuda hay que pagarla, no discutirla si fue Macri. Hay que hacerse cargo. Este gobierno para pagarle al Fondo tomó 5 mil millones más de deuda».

El jueves, en el escenario, sentados junto con Pichetto, había integrantes de Encuentro Federal como Susana Decibe (ex ministra de Educación de Carlos Menem), Andrés Cisneros (vicecanciller de Guido Di Tella entre 1992 y 1996), Eduardo Mondino (ex Defensor del Pueblo de la Nación), Florencia Arietto (dirigente del PRO y especialista en temas de seguridad) y Juan Carlos Sánchez Arnau (diplomático y economista), y entre el público estaban dirigentes políticos como Joaquín de la Torre, Ramón Puerta, Juan Carlos Romero, Claudia Rucci, Miguel Angel Toma, Jorge Yoma, Adrián Menem y Teresa González; gremialistas como Marcelo Peretta (farmacéuticos) y Facundo Lancioni (Seduca), además de Camaño; personalidades del mundo académico como Alejandro Fargosi y Torcuato Sozio, y miembros de las otras fundaciones de Juntos por el Cambio.

Entre los anuncios, se estableció para el próximo mes de abril, el primer Congreso partidario, donde el peronismo republicano a nivel nacional pasará a llamarse «Encuentro Republicano Federal».

