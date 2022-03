Escenas de tensión se vivieron en las inmediaciones del Congreso en el marco de una protesta contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que terminó con incidentes y enfrentamientos con la Policía.

Poco después de que iniciara el debate en el recinto de la Cámara de Diputados, cerca de las 15, manifestantes que se habían concentrado en las inmediaciones del Parlamento comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov contra la fachada, lo que provocó rotura de ventanas. También incendiaron neumáticos.

Ante la llegada de personal de la Policía de la Ciudad con escudos, la protesta se alejó del edificio hacia la zona de la Plaza del Congreso. Sin embargo, un grupo de manifestantes continúo arrojando piedras contra el personal policial. La tensión se mantuvo casi hasta las 17.

La protesta había comenzado antes del mediodía con organizaciones sociales y políticas de Izquierda que rechazan el acuerdo con el FMI.

Entre los asistentes estuvieron el Polo Obrero y el MST, que se despegaron de los incidentes y acusaron a grupos aislados.

Dentro del Congreso, mientras tenían lugar los incidentes, los diputados continuaron con la discusión del proyecto, que fue consensuado entre los bloques mayoritarios.

Según supo NA de fuentes policiales, «el Congreso no estaba vallado por decisión del Gobierno Nacional».

La Policía monitoreaba la situación desde la Sala de Operaciones cuando comenzaron a arrojar piedras y prender fuego gomas, por lo que se decidió montar un operativo.

Fuentes de la Policía de la Ciudad señalaron que «se pudo individualizar a los agresores y se avanzó restableciendo el orden de manera gradual».

Además, confirmaron que «se produjeron detenciones», aunque sin precisar la cantidad.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni rechazó que su espacio hubiera participado de los disturbios y aseguró que fue un grupo pequeño y que desconocía su procedencia.

«Nosotros vinimos a manifestarnos, miles y miles de personas contra un acuerdo humillante, colonial, y que significa una enorme violencia contra el pueblo argentino», señaló en declaraciones a la prensa.

Sobre los incidentes frente al Parlamento, Belliboni señaló: «Aquí hubo un grupo, no sabemos quién los mandó, un grupo muy pequeño que terminó tirando piedras al Congreso. Tal vez los mandó el Gobierno, tal vez los servicios, acá no es la primera vez que va a ocurrir».

«Aquí lo que venimos a manifestar es contra la violencia que el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno y la oposición van a llevar adelante contra el la población. Hay 40 por ciento de pobres en la Argentina, 5 millones de indigentes, no un grupito que no sabemos que orientación tiene, qué quiere, pero que claramente no tenía que ver con la inmensa mayoría de la movilización que se opone a un acuerdo con el Fondo, que va a traer más miseria, más indigencia y más falta de trabajo», agregó Belliboni.

