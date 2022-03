Según el diario «La Razón» de Bolivia, el pastor Raúl Azurduy anunció este miércoles: “Hoy a horas 07:15, hora en Bolivia, falleció el señor suboficial mayor Mario Terán Salazar en Cossmil Santa Cruz. A su señora esposa, sus hijos e hijas mis más sentidos pésame por tan irreparable pérdida”.

El militar retirado, que se hizo conocido mundial mente por la muerte del Che, aquejaba un problema pulmonar que provocó su internación, donde permaneció por tres semanas hasta fallecer la noche del miércoles, informaron desde «La Razón».

En 1977, la revista Paris Match había publicado un testimonio del suboficial Mario Terán. “Dudé 40 minutos antes de ejecutar la orden (…). Ése fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme dijo: ‘Usted ha venido a matarme’. Yo me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno -me dijo- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre! Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto”.

Terán, había nacido en Cochabamba, era jubilado por el Ejército boliviano y vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Era casado, tenía cinco hijos, y cumpliría 81 años el 9 de abril de este año.

Fuente: La Arena