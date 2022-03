“Yo tuve el conocimiento del video hace 6 meses. Me lo envió la pareja de la madre de mi hijo. Yo me presenté, hice la denuncia y quedó ella con tratamiento psicológico”, manifestó José.

A su vez contó que hace unos días tuvieron un altercado la madre del niño y su pareja y la progenitora se llevó al niño de la casa de su padre. Pasado un tiempo la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) fue a la casa de la mujer y le retiraron los 3 niños, debido a que no había cumplido las pautas planteadas por la Secretaría.

“El día viernes me presenté en tribunales para pedir la tenencia y me dijeron que tenía que sacar turno. Después me presenté al Juzgado de Niñez y me dijeron que si había hecho la denuncia tenía que esperar a ver cómo seguía todo”, manifestó José. Ahora tiene que esperar que el Juez dictamine en manos de quienes quedan los tres hermanitos.

“Gracias a Dios los 3 niños están bien, pregunte y seguían bien. La mamá cuando estuvo conviviente conmigo jamás había tenido esa clase de maltrato u otro maltrato con mi hijo, después nos separamos y hace un tiempo me enteré de ese maltrato y de que lo golpeaba. Tengo entendido que había videos de más maltrato, pero no los vi. Estando conviviente con su otra pareja ahí si recibía maltrato mi hijo”, finalizo José.

Fuente: En Conexión