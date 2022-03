La actriz María Valenzuela se encuentra atravesando problemas de salud, y este martes decidió hacer público un dramático pedido a su odontólogo, al que acusa por mala praxis.

A través de un video difundido en las redes sociales, Valenzuela reveló que hace tres años inició un tratamiento con un odontólogo para realizar unos implantes. «Con el tiempo me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. «El odontólogo se llama Manuel. No puedo decir su apellido por cuestiones legales», continuó.

«Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora, y este infierno se termino. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque tengo mucho para hacer en este mundo. Manuel, te suplico que te apiades de mí», señaló la actriz.

“A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo”, escribió María en el epígrafe, a la vez en que agregó la leyenda “Manuel Odontólogo” y arrobó a Vanesa Di Cataldo, abogada especializada en malas praxis médicas.