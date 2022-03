Camila Villalba desapareció hace 12 días en Rafael Calzada.

Una joven de 17 años se encuentra desaparecida desde el 24 de febrero en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, perteneciente al partido de Almirante Brown, y fue vista por última vez en su casa tras discutir con su madre.

La adolescente, llamada Camila Villalba, es delgada, tez blanca, ojos marrones claro y cabello largo negro, y vestía hace 12 días un jean negro, un buzo blanco con rayas rosas, zapatillas y una mochila color rosa.

La chica participaba desde hace un año en la organización social Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), en donde realizaba actividades recreativas y comunitarias. Hasta el momento, ni la justicia ni los familiares tienen nueva información sobre su paradero.

«Estaba jugando en el barro y entró a la casa toda embarrada. Le digo: ‘Cami, por qué entrás así embarrada’. Me gritó y le respondí que no me grite», recordó Vanesa, su madre, en diálogo este martes con Minuto a Minuto por la pantalla de C5N.

La mujer precisó que los gritos por parte de Camila siguieron y finalmente decidió armar su mochila e irse de la casa, ubicada sobre la calle Jujuy entre Azopardo y Falucho. «Cami, por favor, aparecé. Vos sabés que yo te amo y necesito pedirte perdón si te ofendiste por algo. Necesito abrazarte y besarte. Te extraño», expresó la madre entre lágrimas.

En el caso interviene la Unidad Fiscal para la Investigación Nº 4 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez. Según consta en la misma, “no es la primera vez que se ausenta” la joven y se encuentra bajo “tratamiento psicológico”.