Además, se dio a conocer que se inoculará con Pfizer pediátrica a niños y niñas que no hayan recibido otra vacuna y tengan entre 5 y 11 años.

El comunicado oficial, difundido a través de la Agencia Provincial de Noticias, dice lo siguiente:

«a) Se incorpora la vacuna con formulación pediátrica Pfizer®, para iniciar esquema en niños entre 5 a 11 años que no hayan recibido ninguna dosis de otra vacuna. De igual modo es importante resaltar que niños entre 3 a 11 años se continúan vacunando con Sinopharm®. No está recomendado en niños combinar vacunas. Asimismo se informó que por el momento en el país no se realizaran refuerzos en niños de 3 a 11 años con ninguna vacuna.

b) Por el momento se iniciará con la aplicación de la dosis de refuerzo (4° dosis) únicamente en aquellas personas que han recibido la dosis adicional. Se recordó que quienes recibieron esta dosis adicional son personas de 18 años en adelante que presentan enfermedades con inmunocompromiso (enfermedad en el sistema inmune o afectación del mismo por tratamientos: inmunosupresores, oncológicos, entre otros); o personas de 50 años y más que hubiesen recibido esquema inicial con Sinopharm®. Este refuerzo requiere como intervalo mínimo de la última dosis de vacuna recibida, 4 meses (120 días)».

También se aclaró que las personas deberán estar inscriptas en la página del Gobierno de La Pampa: vacunate.lapampa.gob.ar para poder registrar la dosis de vacuna aplicada.

«Si alguna persona no hubiese iniciado su esquema de vacunación contra la COVID 19 o no lo hubiese completado puede acercarse al Centro de Salud para hacerlo ya que la disponibilidad de vacunas es mayor», señaló el mismo escrito.

Fuente: El Diario