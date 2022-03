Desde hace un tiempo, el periodístico Impacto Castex ha estado investigando lo que hay detrás del Merendero Empatía, a cargo de Pablo Maruelli, que funciona en la calle Sargento Cabral casi esquina Avenida Las Banderas.

Maruelli declara que «todo lo que realizan es a pulmón». Pero luego de varias averiguaciones, este diario descubrió que desde el Ministerio de Desarrollo Social le dieron un subsidio por $50.000 y que dejó de ser un roperito y un merendero para pasar a ser una Asociación Simple con fines de lucro. En realidad el merendero funciona como una fundación para lavar plata, utilizan a los chicos y juegan con ellos.

¿Quién está detrás de todo esto? Tato González, presidente del Bloque Justicialista y diputado provincial por el justicialismo. A pesar de que Maruelli intentó despegarse y negar su relación con el diputado, se puede ver su amistad con González. ¿De dónde nace el subsidio que le dan si no? El subsidio se lo provee el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo Ministro es Diego Álvarez, íntimo amigo de Tato González.

En un audio muy enojado con la conductora del programa Impacto Castex, ejerciendo violencia verbal, Maruelli reconoció que estaban inscriptos como proveedor en el Estado y levantó sospechas. No entendíamos para qué estaban inscriptos como proveedor en la provincia si en el merendero todo funciona a base de donaciones. Luego de investigaciones se comprueba que era para convertir el merendero y roperito Empatía en una asociación simple con fines de lucro. En la cual va a comenzar a entrar dinero todos los meses que van a bajar diferentes diputados, entre otros González y su círculo íntimo de amigos diputados. Por esta razón Maruelli se enojaba tanto cuando se le cuestionaba si González estaba detrás de todo esto.

A cargo del merendero está el contador Sauretti, que cabe mencionar que durante la gestión de Tato González fue su contador y mano derecha.

El 17 de diciembre el merendero recibió un subsidio por parte del gobierno. Lo que indigna es que jueguen con la difícil situación que se vive en el país y jueguen con los chicos. Desde el merendero piden ropa y calzado, siendo que es una asociación con fines de lucro, porque al pertenecer al Estado y ser una asociación tiene fines de lucro y está conformada por un presidente y un vicepresidente, que vamos a estar adelantando la información este lunes en el periodístico Impacto Castex, que se emite por la 99.9.

Todo el entorno que rodea a Maruelli es el de González. El merendero no es por amor a los chicos, es para sacar provecho y hacer dinero extra. ¿Habiendo tantas cosas para hacer, por qué juegan con los chicos? El hecho de que unan un merendero y roperito con ser proveedores del Estado para recibir dinero deja muy mal visto a los integrantes, le mienten a la sociedad y viven por medio de otros. Convencen a las personas por las redes sociales para que donen en el roperito. La gente debe saber que el merendero roperito Empatía no está falto de dinero, porque reciben un subsidio, y hasta tienen CUIT porque están inscriptos en la AFIP.

En Castex, estas cosas no se hacen si no tienen el okey de Tato. ¿El presidente y el vicepresidente son sinceros con el resto de las personas que conforman de la asociación del merendero?

Otro acto mas de corrupción del peronismo de González en Castex. Una vez más queda demostrado que en todo acto que no sea transparente o legal siempre esta ligado Julio Tato González. Es imposible no relacionar a González con Maurelli y el merendero, porque Castex no deja de ser una localidad chica en donde todo se sabe.

Esta asociación también se suma a la otra que creó González forjando raíces y puso como presidente al trabajador de la Cospec Sergio Fuentes. Otra asociación mas en Eduardo Castex y siempre en el entorno de González. El peronismo de González siempre manchado con cosas ilegales. ¿Serán cómplices todos los que integran la asociación, presidente, vicepresidente, vocal, tesorero, etc, de que el fin es todo esto es lavar dinero?