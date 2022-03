El protagonista de la historia es Elías Samuel Rotela. Su mamá se llama María Susana Rotela Hurtado. Se separaron cuando era bebé y se vieron una sola vez, hace 9 años en Paraguay, cuando él tenía 13 años.

San Solano es un pequeño pueblo rural ubicado en el distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, en Paraguay. Es la localidad natal del expresidente paraguayo Fernando Armindo Lugo Méndez. Allí trata de escribir su propia historia, en busca de sus raíces, Elías Samuel Rotela, un joven de tan solo 22 años de edad, pero con una convicción que parece inquebrantable.

«Hace poco leí la historia de una chica italiana parecida a la mía… Después de 40 años, gracias a los medios de comunicación y a la televisión, ella pudo encontrar a su familia biológica. Eso me despertó la curiosidad y me dio la esperanza de que algún día me pase lo mismo«, sostuvo.

«Mi familia adoptiva me quiere como un hijo verdadero, que lo soy, y yo de la misma manera a ellos… Pero quiero saber de mi madre biológica», aseveró el joven paraguayo durante una larga charla por WhatsApp con un periodista de El Diario desde el vecino país.

Su firme convicción en la búsqueda de María Susana Rotela Hurtado, su madre, nacida el 11 de enero de 1984, lo llevó a dejar un mensaje en el Facebook de este diario. «Hola. Quiero saber si me pueden ayudar a buscar a mi madre», expresó sin vueltas en un mensaje inicial.

La publicación de su caso se realizó en este sitio web este mismo lunes por la tarde y se viralizó en toda la provincia. A las pocas horas logró comunicarse con ella a través de un periodista que pudo contactar a ambos.

En el medio, varios lectores, e incluso funcionarios de la Municipalidad de Ingeniero Luiggi se interesaron por la historia y hasta se comprometieron a interceder para lograr «un final feliz».

En adopción

A poco de haber nacido, Samuel quedó al cuidado de su bisabuela Petrona, pero como ella no tenía los medios para criarlo, a los 3 años «me dio a un extraño», como dijo originalmente el joven cuando se contactó con este diario.

«En mi familia adoptiva tengo una hermanastra, porque quienes ahora son mis padres no pueden tener hijos… Nosotros somos como si fuéramos sus hijos de sangre, no hay diferencias», destacó.

Samuel conoció a su madre hace 9 años, en 2013, cuando ella misma se presentó sorpresivamente en Paraguay. En esa oportunidad el joven tenía tan solo 13 años de edad. De su padre biológico nunca supo nada.

«Mucho no dijo de lo que hacía, pero hasta lo que sabemos y según lo que ella misma contó, en Argentina vivía en Ingeniero Luiggi, en la provincia de La Pampa», recordó el muchacho sobre aquel primer encuentro.

Este fue el diálogo con El Diario antes de poder encontrar a su mamá:

– ¿En esa oportunidad ella fue a buscarte?

– Sí, ella vino a buscarme. Incluso iniciamos todos los trámites para los papeles míos y hoy yo tengo legalmente mi apellido de mi madre de sangre. Cuando vino ella tenía otros tres hijos más y supuestamente de acá se fue embarazada.

– ¿Cuánto tiempo estuvo allá con ustedes?

– Estuvo unos dos meses. Yo estuve una semana completa con ella.

– ¿Y qué pasó después?

– Yo recuerdo que le dije que quería irme con ella porque mis padres adoptivos me dieron la opción que tomara la decisión que yo sintiera. Ella me dijo que esperara mi documento, que me iba a mandar plata y que uno de mis tíos me iba a llevar con ella, pero desde que se fue no supimos más nada.

– ¿Y cuando estuvieron juntos qué pudiste hablar con ella?

– No mucho, porque ni siquiera sé cómo se llamaba su marido ni sus otros hijos. Lo único que sé es que cuando ella vivía en Encarnación se casó con un argentino y se fue. Yo tengo un amigo que trabaja en Buenos Aires, en conductos, y por esas cosas de la vida una vez se encontró con ella en Ingeniero Luiggi. Ellos eran vecinos acá en Paraguay.

– ¿De tu padre biológico sabés algo?

– No, señor. Justo a él también le estaba buscando y pregunté a todos mis familiares si ella le había dicho a alguien quién era, pero nadie sabe nada.

Curiosidad y esperanza

Samuel trabaja actualmente en Pilar, la ciudad capital del departamento de Ñeembucú, pero tiene su casa en San Solano.

Está casado y tiene una hija de 3 años de edad, Elisama Janet. Sus padres adoptivos se llaman Leandro Saucedo, de 55 años de edad, y Raquel Garrido, de 52 años de edad. «Para ellos siempre fui como un hijo de sangre, no tengo nada que reprochar», reafirmó.

– ¿A qué te dedicás, de qué trabajás?

– Uy, trabajo de todo un poco, señor… Ahora estoy en una chipería, hacemos chipá, que es algo muy tradicional de acá de Paraguay, desde las seis hasta las diez de la mañana.

– ¿Qué dicen tus padres adoptivos de tu búsqueda?

– Ellos me apoyan, siempre me apoyaron.

– ¿Habías hecho algún contacto antes con La Pampa?

– No, nunca… Anteriormente le he buscado por todas las formas, en Buenos Aires, en el Registro de las Personas de acá de la Aduana, pero nunca logré nada. Sí supe que en realidad ella vino a Paraguay a renovar su documento para poder sacar otro en Argentina y darles su apellido a sus hijos que tenía allá.

– ¿Por qué decidiste hacer esta búsqueda ahora?

– Hace poco leí la historia de una chica italiana parecida a la mía, donde un monseñor que la había tenido a su cuidado la dio en adopción y ella nunca había conocido a su familia biológica… Después de 40 años, gracias a los medios de comunicación y a la televisión, ella pudo encontrar a su familia biológica. Eso me despertó la curiosidad y me dio la esperanza de que algún día me pase lo mismo. Verdaderamente yo le buscaba a ella de chiquito, quería conocerle. Le conocí y un tiempo verdaderamente estaba enojado, me dije para qué vino a buscarme si después me volvió a hacer lo mismo. Entonces volví a hablar con mi tía para tratar de saber quién era mi verdadero papá. Le llamé a mi tía y ella se sorprendió que yo hiciera eso después de tanto tiempo. Cuando le pregunté si ella sabía quién era mi verdadero padre, si estaba en Encarnación, ella dijo que la única persona que podía saber era mi bisabuela, que ya no está. Así que me dije, voy a seguir buscando, no voy a perder las esperanzas… Y ahí hice el intento con ustedes (los medios). Quizás alguna vez me pase lo mismo que le pasó a esa chica italiana.

La determinación de Samuel, hizo que finalmente pudiera hablar por WhatsApp con su madre…y sin dudas pronto llegará el momento de estrecharse en un fuerte abrazo

