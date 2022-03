Los principales ejes del Memorando de Entendimiento con el FMI que será discutido en el Congreso de la Nación y cuya primera instancia se dará en la comisión de Presupuesto de diputados son los siguientes:

1 El acuerdo tendrá 10 revisiones que serán trimestrales con desembolsos. El primer desembolso será de US$ 9.800 millones.

2 Se prevé un aumento “moderado y sostenible del gasto con expansión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social”. En este sentido habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará el equivalente al 2% del PIB.

3 El acuerdo no contempla ninguna reforma previsional y el gasto en jubilaciones y pensiones continuará guiado por el mecanismo de actualización adoptado a finales de 2020.

4 Se espera una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024.

5 La política fiscal será “contracíclica”, por lo que el Gobierno se compromete a reducir el déficit debidamente cuando “los ingresos reales del gobierno federal fueran superiores a lo programado”.

6 El sendero fiscal se financiará “principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos y el apoyo de la comunidad internacional, lo que facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024”.

7 Se revisarán las tarifas tanto de usuarios residenciales como no residenciales y las subas más importantes se darán en “aquellos sectores con mayor capacidad de pago”, mientras que el resto de los usuarios “tendrán aumentos que estarán por debajo de la suba de los salarios”. Se apunta a lograr una segmentación de las tarifas en 3 niveles para el bienio 2022-2023.

8 El acuerdo entiende a la inflación como un fenómeno multicausal y no exclusivamente monetario, por ello cree necesario «una estrategia de varios frentes» que incluye a las cuestiones fiscales, monetarias, de precios y de ingresos.

9 Se mantendrá el programa de Precios Cuidados vigente hasta el 7 de abril que contempla que los aumentos de precios no superen el 2% mensual en 1.300 productos de consumo masivo. Además, se apostará a un crecimiento de los salarios en términos reales.

10 No habrá ningún salto brusco en el tipo de cambio; es decir, no habrá una devaluación. Se mantendrá el esquema de tipo de cambio competitivo.

11 Se apunta a lograr una estructura de tasas de interés reales positivas, de modo de “fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera”.

12 Se acordó realizar distintas políticas para garantizar el crecimiento económico y expandir el sector de bienes transables, aumentar la inversión y la productividad, fomentar el empleo formal y mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético, entre otras.

Finalmente, el Gobierno destacó que “se logró un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa”.

En ese sentido, precisó que el nuevo programa con el FMI “es una refinanciación de la deuda de Macri”, ya que en la práctica implica pedirle “plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al (préstamo) insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio”.

“Sin el nuevo programa, Argentina no podría hacer frente a los vencimientos brutales que acordó Juntos por el Cambio en el programa Stand By: en 2022 cerca de US$19.000 millones y 2023 cerca de US$ 20.000 millones”, concluye el comunicado emitido por el gobierno Nacional.