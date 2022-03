En las últimas horas se viralizó un video donde una madre está ahorcando a su hijo de entre 6 y 10 años, porque no había estudiado. La mujer reclamaba que el menor se había levantado temprano y no quería prestar atención o solo estaba mirando la televisión.

Todavía no se sabe dónde sucedió el hecho. La pareja de la mujer grabó todo mostrando lo que estaba sucediendo en su casa para que alguien haga algo.

No hay conocimiento si el pequeño sufre violencia infantil desde hace tiempo o es un caso aislado. En el vídeo se escucha como la mujer le pide a su pareja que entienda porque recurría a la violencia con el niño a lo que responde su pareja que no era la manera y que ella no se iba a llevar a su hija.

Todavía no hay datos específicos de donde sucede este hecho de violencia infantil. La nota es compartida para que no pase a mayores y suceda algo grave. Si bien un diario necesita fundamentos y burocracia para informar, por el poder que conlleva comunicar, pero mientras pasa el tiempo de la burocracia, la vida sigue y el niño puede estar en peligro.

Fuente: En Conexión