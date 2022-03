El bloque de diputados provinciales de la UCR reclamó al gobierno provincial que arbitre las medidas necesarias para apoyar a los pequeños y medianos productores de cerdo de nuestra provincia, quienes se verán perjudicados por el aumento de las importaciones de carne porcina de Brasil.

La bancada -que encabeza Francisco Torroba- presentó un proyecto de resolución en la legislatura provincial. Mencionó que en el año 2017, nuestra provincia declaró de Interés provincial la producción y comercialización porcina por medio de la ley 3043.

«En la actualidad, el aumento de la importación de carne porcina, por encima de los niveles de aquel año, y la omisión por parte del Gobierno Nacional, para mitigar el nivel de dichas importaciones, constituyen una amenaza para los productores locales», alertaron

En ese sentido, manifestaron que nuestra provincia contaba al año 2019 con 187 unidades productivas de porcinos, ubicándose en el sexto lugar a nivel nacional, con 135.787 cabezas y una faena durante dicho año que llegó a los 33.146.1 Con el freno del consumo de la carne de cerdo a raíz de la pandemia, todos los países productores que competían por ingresar al mercado chino, luego de la peste porcina sufrida por este país, comenzaron a registrar sobrantes que terminaron por depreciar el valor del cerdo en sus propios mercados internos.

Explicaron que muchos países exportadores comenzaron a colocar el cerdo en el mercado internacional a pérdida, con valores de los costos de producción. Brasil es un ejemplo de ello, comenzando a exportar a precios muy inferiores. Como para tener una referencia, precisaron que en nuestro país el costo de producción de un kilo de cerdo ronda u$s1,65 y en Brasil sólo u$s0,90.

Esto permitió el ingreso a nuestro país de carne porcina de Brasil a través de un grupo de empresarios que importa contenedores con cortes porcinos y los vende al mismo precio mayorista que se vende en el mercado local. «Es decir, mediante un simple pase de manos, pierden los productores locales y no se benefician los consumidores pues el precio en las góndolas es el mismo. Esta situación, de permanecer en el tiempo, puede traer aparejado el cierre de pequeñas unidades productivas y desinversión en el sector», advirtió la UCR.

En diciembre del 2021 ingresaron 5489 toneladas por un total de U$D 14.346.353. En enero de este año las importaciones crecieron 56,4% en comparación con el mismo mes del 2021 y se ubicaron en un 146,3% más que el promedio de todo 2020. Y como si esto fuera poco, cayeron las exportaciones drásticamente, ya que sólo enviamos al exterior el 6,8% de lo que se había exportado en 2021: de 3130 toneladas ahora sólo se exportaron 213.

«La ecuación de entrada y salida de dólares para el sector porcino es cada vez más deficitaria. El aumento de estas exportaciones no solo perjudica gravemente a los productores locales sino que disminuye las magras reservas del BCRA. El aumento de las importaciones no sólo complica al productor, sino que no beneficia al consumidor, en un contexto en el que faltan dólares que podrían ser mejor utilizados para la importación de productos que no se fabrican en nuestro país o para apalancar la actividad y potenciar su desarrollo», indicaron.

«Nuestro país, por su sanidad, clima y producción de alimentos (maíz y soja) tiene un alto potencia para el crecimiento de esta actividad que genera empleos directos en zonas rurales y empleos indirectos en zonas industriales. Hoy, el aumento de las importaciones genera un efecto por demás negativo en el sector que bien puede revertirse con medidas del orden nacional que disminuyan el ingreso de carne porcina a través de una política de sustitución de importaciones inteligente, y medidas por parte del gobierno provincial para los productores pampeanos, que amortigüen los efectos negativos del ingreso creciente de carne porcina al país, coadyuvando de esta forma a lograr gradualmente la soberanía alimentaria», describieron.

Y recordaron que el mismo año en que nuestra provincia declaró de Interés provincial la producción y comercialización porcina, el Diputado Rauschenberger y el Diputado Marín junto con otros legisladores del Bloque Justicialista presentaron en esta legislatura una iniciativa por la cual manifestaban “su disconformidad con la medida adoptada por el Gobierno Nacional de permitir la importación de carne porcina proveniente de Estados Unidos, por representar una competencia desleal para los productores locales y conllevar serios riesgos sanitarios que pueden afectar negativamente la producción local”.

En los fundamentos de ese proyecto manifestaban que «la industria de carne porcina brasileña se caracteriza por tener empresas de gran tamaño y generalmente integradas –producción y faena–, con lo cual las facilidades de acceso al mercado argentino también pueden ser un acta de defunción para muchos productores y faenadores locales. Hoy, esa situación se agrava al sumarse la llegada de productos desde Estado Unidos”.

En el mismo sentido, el ex Diputado Darío Hernández presentó el mismo año el proyecto 406/17, repudiando las medidas del gobierno nacional. «El aumento de las importaciones de cerdo, aún por encima de los niveles del gobierno anterior, y con un precio por debajo al del costo productivo; sumado al silencio del oficialismo ante tal situación, complica seriamente al sector productivo con el ingreso de producción que podría hacerse en nuestro país, a la vez que disminuye las ínfimas reservas del BCRA», finalizaron.

Fuente: El Diario