A pedido del juez del caso «Gestapo antisindical», Ernesto Kreplak, la DAJUDECO elevó un informe con un entrecruzamiento de llamados entre los participantes de la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios bonaerenses, espías y empresarios articularon el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. El entrecruzamiento incluyó a la exgobernadora María Eugenia Vidal. Los resultados confirman que hubo contactos entre los imputados antes y después del encuentro del escándalo en el BAPRO y en momentos determinantes para el devenir judicial del gremialista.

El Destape realizó un cruce de los llamados con los hechos clave de la investigación, como el inicio de las causas contra Medina, los ingresos de los funcionarios de Vidal a la AFI o las reuniones que están anotadas en la agenda del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Surge más de una coincidencia temporal entre los llamados que mantuvieron los protagonistas de esta maniobra de persecución y los hechos que se investigan en la causa bautizada Gestapo M.

Los llamados de Vidal y sus ministros

La DAJUDECO, a pedir del juez Kreplak, entrecruzó los llamados de 17 líneas telefónicas de involucrados en el caso Gestapo M en el período que está investigando que se extiende desde el 1 de mayo de 2017 al 31 de diciembre del mismo año. Solo en el caso de Vidal amplió el inicio del cruce al 1 de abril. El análisis incluye a los tres exespías de la AFI que estuvieron en la reunión del BAPRO, como Juan Sebastián De Stéfano, a exministros de Vidal como Marcelo Villegas (Trabajo), Roberto Gigante (Infraestructura) o Adrían Grassi (número 2 de Justicia) y al exintendente de La Plata, Julio Garro, entre otros imputados del caso.

De acuerdo al entrecruzamiento que realizó la DAJUDECO, la entonces gobernadora mantuvo en el período investigado 71 llamados con tres teléfonos a través de la línea celular: dos corresponden a su ministro de Trabajo, Villegas. El tercero, al intendente de La Plata, Garro.

Como Villegas era ministro bonaerense nada debieran sorprender los llamados. Salvo por unos «detalles»: todo indica que el titular de la cartera laboral tuvo un rol activo en las primeras denuncias contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina. No solo mantuvo reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri y los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en plena avanzada contra Medina. De acuerdo al informe de la DAJUDECO, mantuvo 187 llamados con otros involucrados del caso, entre los que se destacan el espía Juan Sebastián De Stéfano y el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien llevó adelante la causa federal contra el gremialista de la UOCRA. Villegas y Armella se contactaron 14 veces. También figuran 70 llamados de Villegas con el 2 de Justicia provincial, Adrián Grassi, con quien ingresó a la AFI; 38 llamados con el ministro Gigante y 20 con el intendente Garro, estos últimos todos miembros de la Gestapo M.

Garro, por ejemplo, impulsó la última acusación judicial contra el Pata Medina.

Vidal mantuvo 66 llamados por la línea celular con Villegas, según el informe que fue elevado a Kreplak. No obstante, a la luz de los registros, de ese total se concretaron pocos: en abril la gobernadora y su ministro hablaron 2 veces, y en mayo, junio y agosto tan solo una vez. Todo indica que en diciembre lo hicieron en 2 ocasiones. En la mayoría de los llamados quien se comunicaba era Villegas y no lograba dar con la gobernadora. Hay llamados que coinciden con momentos importantes para la pesquisa y con ingresos de funcionarios bonaerenses a la AFI.

Con Garro, Vidal mantuvo 5 llamados. Todos entre el 5 y el 8 de noviembre de 2017, seis días antes de que Garro visitara a Majdalani en la exSIDE. No figuran contactos de la entonces gobernadora con otros exministros y exfuncionarios imputados en la causa de la Gestapo. Por ejemplo, no se registraron llamados con el ministro Roberto Gigante ni con Grassi, dos exfuncionarios de Vidal que estuvieron en la reunión del BAPRO. Al menos, no por la línea de celular que se analizó en la Justicia.

Por su parte, quien era el director de Jurídicos de la AFI, De Stefano, se contactó 15 veces con involucrados en la causa de la Gestapo M. Se registraron:

1 llamado con Villegas;

2 con Grassi;

6 con el jefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci;

5 con el juez federal Luis Armella , quien estaba a cargo de la causa federal contra Medina;

, quien estaba a cargo de la causa federal contra Medina; 1 con Pablo Wilk, secretario de Armella.

Villegas, De Stéfano, Biorci, Grassi, Gigante y Garro, entre otros, están citados a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa Gestapo. La ronda de citaciones se inicia este jueves con los empresarios que fueron parte del encuentro en el BAPRO.

Los llamados clave: radiografía de la persecución

El 8 de mayo de 2017, cuatro días después del encuentro de Villegas con Mauricio Macri y Gustavo Arribas en la Casa Rosada, momento que se considera el punto de partida de la maniobra delictual que se investiga en la justicia de La Plata, Vidal y su ministro de Trabajo se contactan por teléfono celular. Hablan a las 8 de la noche, por más de dos minutos. Según la agenda de Villegas, habían estado reunidos el mismo día a las 12 del mediodía en el BAPRO. Ese llamado, que según la DAJUDECO es el único en que se comunican por línea celular el ministro y la gobernadora en todo mayo, se da en un momento importante para la pesquisa.

El 5 de mayo, es decir, al día siguiente de la reunión en Casa de Gobierno entre el ministro de Trabajo de Vidal, Macri y el jefe de los espías, se lleva adelante un encuentro entre ministros bonaerenses y hasta el jefe de gabinete de la gobernadora, Federico Salvai, para abordar el tema “UOCRA La Plata”. Así se desprende de la agenda de Villegas, que da cuenta que de ese encuentro participaron: Salvai; el entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; quien era ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el propio Villegas; un Subsecretario del Ministerio de Infraestructura en representación del ministro Gigante; el senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Allan (otro de los imputados en el caso Gestapo); y Manuel Mosca, en ese momento Presidente de la Cámara de Diputados provincial. Esto revela la importancia que la gobernación bonaerense le dio al tema.

Además, ese mismo día desde el ministerio de Seguridad de la Nación se consultan las bases de migraciones del Pata Medina.

Y el 9 de mayo, un día después del llamado Vidal-Villegas, comienzan a realizarse los informes sobre Medina en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los confecciona el agente Leandro Araque a pedido del director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Araque declaró el 25 de febrero pasado como testigo en el caso.

El 10 de mayo, Villegas y Grassi se comunican en distintas ocasiones alrededor de las 14 por la línea celular.

El 12 de mayo, cuatro días después del llamado Vidal-Villegas, se presenta la primera denuncia anónima contra el sindicalista de la UOCRA. Se hizo en la justicia provincial. Ese mismo día parte del gabinete de Vidal mantuvo un nuevo encuentro por la UOCRA La Plata, según la agenda de Villegas. Se reunieron Salvai, Ritondo, Ferrari, el propio Villegas y Gigante.

El 22 de mayo, el espía De Stéfano recibió un llamado del juez Armella a las 20.07. Lo devuelve el mismo día, cinco minutos después. El espía y el magistrado dialogan 86 segundos. Aún no se había presentado la denuncia contra Medina en el fuero federal.