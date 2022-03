La decisión de los legisladores del PRO de retirarse mientras el presidente Alberto Fernández brindaba ayer su discurso ante la Asamblea Legislativa, para inaugurar el 140º período de sesiones ordinarias, despertó hoy nuevas críticas del oficialismo e incluso de sus socios dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Es que los representantes la UCR y la Coalición Cívica permanecieron en el recinto de sesiones.

Los diputados y senadores del PRO abandonaron el recinto cuando Fernández se expresó sobre la necesidad de que haya avances en la investigación judicial sobre el origen de la deuda con el FMI, lo que reavivó diferencias internas en la coalición de JXC.

Con afirmaciones como «error estratégico», «reacción desproporcionada» y que la acción sacó el foco «de las diferencias que hay entre el Frente de Todos», los socios del PRO en Juntos por el Cambio también reprocharon la retirada parcial de la bancada opositora.

«Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuándo me quedo, cuándo me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo», dijo hoy fiel a su estilo el senador cordobés Luis Juez.

En declaraciones a la Radio Con Vos, Juez consideró que Juntos por el Cambio «debe empezar a llevar el partido de otra manera» porque es lo que «la sociedad demanda».

En cambio, el titular de la bancada del PRO, Humberto Schiavoni, defendió la decisión de su partido al afirmar que el Presidente «cometió una provocación gratuita contra nuestro espacio y no estábamos dispuestos a soportarlo».

Al referirse a la decisión de la UCR y la Coalición Cívica de permanecer en el recinto de sesiones, Schiavoni dijo que «hay una multiplicidad de opiniones en Juntos por el Cambio y no todos estaban de acuerdo con la metodología».

La actitud del PRO de irse del recinto cuando el jefe de Estado seguía con su discurso abrió un interrogante sobre cómo será la convivencia entre el oficialismo y la oposición durante este año legislativo, pero además generó expectativa sobre cómo actuarán los ‘amarillos’, la UCR y la Coalición Cívica cuando el acuerdo con el FMI llegue al Congreso.

Se espera, en ese sentido, que cuando llegue el momento de debatir en las bancas la Carta de Entendimiento con el organismo de crédito, los ‘amarillos’ se nieguen a respaldar el acuerdo, por lo que podrían quedar nuevamente diferenciados de sus dos socios, la UCR y la Coalición Cívica.

Además, como antecedente inmediato, cuando se trató en Diputados el proyecto de Presupuesto, el PRO fue el bloque de JxC que puso más ímpetu para que fracasara la sesión.

Las diferencias entre los socios de la coalición opositora también quedaron en evidencia cuando hubo que definir las autoridades de los grupos parlamentarios: desde diciembre no pueden definir quién conducirá el interbloque en lugar del diputado Mario Negri (UCR-Córdoba), y, ante la falta de resolución, avanza la alternativa de mantener el funcionamiento con el formato de un triunvirato.

El Frente de Todos cruzó al PRO

«El Presidente marcó claramente los desafíos y el rumbo que tenemos por delante. Los legisladores del PRO tuvieron una actitud antidemocrática. Tienen que hacer menos teatro y mostrar más honestidad a la hora de debatir los problemas del país», señaló el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, en un comunicado difundido hoy por su cartera.

Los representantes del PRO cumplieron con lo que habían anunciado durante los días previos a la sesión: que se retirarían de la Asamblea Legislativa si el Presidente hacía alusión a la querella criminal sobre el préstamo tomado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fuentes parlamentarias de la coalición opositora insistían en la necesidad de enhebrar una estrategia de cara al debate que se avecina sobre el acuerdo firmado con el FMI para renegociar los pagos del préstamo de 44 mil millones de dólares, y señalan que las resoluciones individuales no suman para lograr ese objetivo.

Para De Pedro, la apertura de sesiones es «el ámbito donde el Presidente expone un balance y los lineamientos del año que comienza y que un diputado interrumpa a los gritos porque quiere ser él, en lugar del mandatario, quien pida un minuto de silencio por el conflicto bélico en Ucrania, es de una prepotencia y falta de respeto», en referencia al legislador nacional de la UCR Mario Negri.

Sobre los legisladores del PRO que se retiraron del recinto, el titular de la cartera política -que siguió el discurso desde el Mobile World Congress, la feria más importante de telecomunicaciones y conectividad del mundo que se realiza en Barcelona- dijo que lo hicieron «no quieren reconocer lo que es un hecho, que (el expresidente Mauricio) Macri endeudó irresponsablemente al país «.

«La Argentina necesita que la oposición haga un poco menos de teatro para los medios y actúe con más honestidad y responsabilidad, para resolver un grave problema que ellos mismos generaron y que este gobierno está tratando de resolver», remarcó el funcionario. La decisión tomada por el PRO fue cuestionada hoy por varios referentes del oficialismo.

También el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se refirió al tema y dijo: «Me parece que no es una actitud responsable, claramente; es una payada. Ellos se tienen que hacer cargo de haber contraído la deuda más importante de la historia de nuestro país». En declaraciones a la radio online FutuRöck, el funcionario dijo que, «aunque se ofendan y pataleen, vamos a seguir insistiendo y describiendo la situación».

También el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés cuestionó la actitud de parte de la oposición, que abandonó sus bancas cuando el Presidente se refirió a la deuda contraída con el Fondo Monetario internacional durante la gestión de Mauricio Macri.

”El Presidente decidió hablar en el lugar correcto, que es la casa de la política, en el tono correcto, y lo que dijo es absolutamente cierto, tan cierto que es lo que le molesta al PRO», afirmó. ”El ex ministro Dujovne afirmó como una virtud que lo único que le había dejado el gobierno de Cristina era un país desendeudado y lo acaba de decir Sturzenegger en una entrevista con Fontevecchia, donde reconoce que el dinero que se tomó del FMI fue para pagar deuda privada. Lo dice quien era el Presidente del BCRA y ex ministro de economía durante el gobierno de Macri. A confesión de partes, relevo de pruebas”, señaló.

Asimismo, criticó la exhibición de banderas de Ucrania en las bancas de la oposición, definió como «payasezca» esa actitud y recordó cuando en el año 2016, 2017, 2018 y 2019 en la asamblea general de la ONU votaron en contra de Ucrania y a favor de Rusia. Sobre esta cuestión Valdés reivindicó la posición del gobierno frente al conflicto y repasó la posición que mantuvo su espacio político: “En 2014, con Cristina Kirchner Presidenta, con Timmerman como Canciller y Marita Perceval como embajadora ante la ONU, votamos a favor de Ucrania cuando se realizó el plebiscito de Crimea, porque ese mismo plebiscito había intentado hacer Reino unido el año anterior en Malvinas. Nosotros tenemos coherencia en nuestra política exterior”.