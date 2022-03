Hace instantes una fuente de adentro de la Municipalidad le confirmó a Impacto Castex que la asistente social que desempeñaba sus funciones en el Área de Acción Social de Eduardo Castex, bajo las órdenes de la Directora de Acción Social Carmen Rajo, Paola Aimaretto habría renunciado a su cargo ya que son constantes las críticas y el mal desempeño de la funcionaria.

La noticia fue confirmada hace instantes a este diario desde una fuente muy cercana a los funcionarios municipales. Si bien aún todavía no se habría aceptado la renuncia de Aimaretto, es indeclinable la decisión de la asistente social de continuar en su cargo.

Uno de los hechos polémicos fue lo que aconteció el viernes por la noche con una mujer que hacía más de 30 horas que estaba en situación de calle con sus dos hijos sin comer, porque había llegado a la localidad por un trabajo pero fue engañada. La mujer joven con sus dos hijos llegó a Eduardo Castex el jueves por la mañana y se enteró que habría sido víctima de un engaño y que no tenía trabajo. Desde ese momento, y hasta pasadas las 20hs que a alguien del merendero Pequeño Gigante le llamo la atención que cada vez que pasaba la veía en la terminal con sus dos pequeños, se bajó de su auto y le preguntó que hacía en el lugar, la joven madre le comento que había sigo engañada. Frente a esa situación, las personas del merendero alimentaron a la madre con sus hijos y se comenzaron a mover en busca de ayuda.

Pidieron asistencia en la Comisaría de Eduardo Castex y les dijeron que no podían hacer nada, cuando en realidad tendrían que haber atentido a la mujer con sus hijos y darle participación a la psicóloga y encargada del Área de Género de Eduardo Castex que también brilló por su ausencia. Se cansaron de llamar al número de emergencia de Acción Social y nadie respondió, más de 25 llamadas hubo esa noche.

La noche del jueves la mujer durmió con sus hijos en uno de los galpones de la estación sobre su propia ropa. Cabe mencionar que uno de los niños tiene una discapacidad. La mujer no vino por capricho a trabajar a Castex, ella estaba escapando de una situación de violencia de género, en una localidad cercana a Buenos Aires. No damos a conocer el nombre porque resguardamos el a la víctima y sus hijos. La mujer vivió dos años con sus hijos en un refugio que resguarda a víctimas de violencia de género, al vencerse la estadía la mujer vino a Eduardo Castex porque había conseguido trabajo, pero fue todo un engaño.

Desde el merendero buscaron a la intendenta Mónica Curutchet y no la encontraron, buscaron a Emilia Romero y su esposo respondió que no estaba en la provincia. Fueron a la casa de Carmen Rajo que tampoco estaba, luego fueron a ver al Secretario Pinocho Ordóñez que le dijo que no podía hacer nada. Frente a esto una joven del merendero se quejó y le dijo que «cómo van a dejar en situación de calle a una madre con dos hijos», a lo que Ordóñez accedió a llevarla a un hotel para pasar la noche, pero a las 8:30 del otro día se debía retirar.

Esa mañana la mujer volvió a la terminal para resguardar a los niños. Mientras tanto seguían llamando al número de Acción Social y nadie les contesto el teléfono.¿ Que pasa con el teléfono de guarda de Acción Social? Debería funcionar 24/7. ¿Qué pasa con la directora de Acción Social que no está al tanto de estas situaciones? ¿Solo pasa sus horas y cobra el sueldo? ¿Qué pasa con la denunciante, hasta ese entonces encargada de Acción Social, Paola Aimaretto?

Nadie se hace acercó para saber la situación de esa mujer. Ella estaba viviendo un hecho de violencia de género, su marido la había amenazado de muerte a ella y sus hijos, a lo cual ella consiguió trabajo en Castex y huyó de la localidad cercana a Buenos Aires.

Cuando se acercaron la mujer contó entre lágrimas que estaba amenazada por su esposo y que si volvía la mataba. La joven del merendero no tenía un lugar en dónde quedarse, porque Pinocho Ordóñez solo le ofreció darle un pasaje a Santa Rosa. Parece que el funcionario municipal solo quería sacarse el lazo de encima y que se encargaran otros.

La mujer decidió irse a Capital Federal. Desde el merendero consiguieron los pasajes y la mujer pudo viajar junto a sus hijos el martes por la noche. «Vine a la pampa porque es tranquila y sabía que iba a estar bien con mis hijos», relató la mujer.

Desde este medio continuamos preservando el lugar de domicilio de la joven mujer y sus dos hijos.

Este es un hecho en dónde queda una vez más demostrado la poca empatía que tiene esta gestión para con la gente. ¿Tanto cuesta moverse una noche para ir a interiorizarse con la situación?

En caso de que desde Acción Social no se hagan cargo de la situación, el merendero tiene todas las llamadas guardadas.

Una integrante del merendero expresó en diálogo con el periodístico impacto Castex, que se transmite por la 99.9, su enojo con la directora de Acción Social Carmen Rajo. «Me molestó muchísimo su destrato, le importa muy poco la ciudadanía de Castex». «Ese es el equipo que tiene la intendenta Curutchet, yo los vote y estoy arrepentida». «Me comuniqué con ella en busca de ayuda y me dijo que no podía hacer nada». «Estoy decepcionada, no entiendo como pude votar a gente así», contó la mujer a este medio luego de la situación del viernes.