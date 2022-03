La dueña de un predio rural ubicado entre 25 de Mayo y Casa de Piedra, denunció públicamente haber sido damnificada por el paso del South American Rally Race (SARR). Asegura que dejaron caminos intransitables, se les escaparon animales por alambres cortados y le rompieron una aguada. Además, aseguró que la policía no quiso tomarle la denuncia y que el intendente Abel Abeldaño «no se hizo cargo».

Ayer, el medio local Radio Génesis fue vehículo de una demanda pública de Segunda Durán. La mujer, dueña del puesto «La Paz», situado a 60 kilómetros de 25 de Mayo, dijo sentirse damnificada y desamparada por las autoridades policiales y municipales. Afirma que «los del rally me destrozaron el campo, se escaparon los animales y nadie se hace cargo».

El medio local asegura que la competencia internacional tuvo un histórico paso por 25 de Mayo y Casa de Piedra. El SARR desplegó su gran circo automotor y generó una gran expectativa en toda la población, además de contar con varios pilotos locales en las distintas categorías. El movimiento comercial fue positivo, como también hubo una gran demanda en alquileres y gastronomía.

Sin embargo los puesteros plantean que el trazado entre 25 de Mayo y Casa de Piedra provocó cuantiosos daños y pérdidas en varios campos, entre ellos el de la puestera denunciante. A las pocas horas del final de la competencia, con el paso de autos, motos y cuatris, sumado al convoy de camiones, camionetas, trafics, helicóptero, todo empeorado por la lluvia, la gente de los campos de la zona por donde pasó la carrera, se encontró con caminos destrozados, alambrados rotos, animales que se escaparon, entre otros daños.

Es el caso de la dueña del puesto La Paz, Segunda Durán, quien se comunicó con el medio local para dar a conocer su enojo, su decepción, y tristeza por todo lo que se encontró en el campo. La ruralista reveló: «No pude llegar en el vehículo, los caminos están intransitables, el alambrado roto, los autos del rally pasaron por dentro del campo y yo no di autorización a nadie, tampoco me vinieron a preguntar antes de la carrera, nadie me avisó», se quejó.

Otras de las problemáticas que planteó Durán fue que «rompieron los alambrados donde tenía las vacas y caballos encerrados, y se escaparon».

No le tomaron denuncia.

Luego de ver en qué situación se encontraba el campo, la imposibilidad de entrar con la camioneta que terminó encajada, los alambrados rotos, el sistema de agua para los animales dañado, decidió ir a radicar una denuncia.

Durán afirmó que concurrió al destacamento policial de la Villa Casa de Piedra pero allí le dijeron increíblemente que no le podían tomar la denuncia, «que tenía que ir a pedir explicaciones a Provincia» dijo enojada la mujer.

Tras la negativa en la policía, la mujer relató que viajó hasta 25 de Mayo para hablar con el intendente veinticinqueño, «me dijo que él no había autorizado nada, que no se hacía cargo y también me mandó a reclamar a Provincia» .

«Nadie me da repuestas y ahora tengo que ver un abogado para que se hagan cargo de los daños que sufrí en el campo, y que me expliquen quién autorizó a los autos del rally a pasar por ahí, romper todo e irse sin problemas», concluyó.

