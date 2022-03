El jefe comunal agradeció “la disposición” del gobernador provincial para el trabajo mancomunado con los municipios.

Consideró que se trata de “un momento espléndido para todos los marujenses porque adquirimos una motoniveladora cero kilómetro, merced a una gestión que se hizo ante el gobernador Sergio Ziliotto, cuya respuesta fue inmediata lo cual habla de la disposición que tiene nuestro Gobernador para el trabajo mancomunado con los municipios pequeños como es el de La Maruja”.

Indicó que “esta máquina era necesaria para el mantenimiento de calles en la parte urbana como también en la red terciaria o los caminos vecinales tan importantes para nuestro municipio. Nos da mucha alegría saber que justo en el año en que La Maruja va a cumplir 94 años es la primera vez que tenemos una motoniveladora, por eso mi agradecimiento al Gobernador, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, al ministro Julián Domínguez porque la adquisición se hizo con fondos de emergencia agropecuaria, la llegada de esta nueva maquinaria es una satisfacción enorme para nuestra comunidad”, reiteró.

Remarcó que “cuando decimos que fue una gestión muy rápida de nuestro Gobernador hablamos de cuatro meses a partir del inicio de los trámites hasta el día de hoy que se descargó frente al edificio municipal. Tuvimos una semana de lluvias con casi 70 milímetros por lo que inmediatamente vamos a salir a trabajar en el mantenimiento de las calles. Hay todo un equipo de trabajo muy contento, el personal que va a manejar la motoniveladora hizo el curso correspondiente en Capital Federal por lo que de inmediato comenzaremos con las tareas para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”.

Explicó que “es una maquina motoniveladora de 16.000 kilogramos de peso con una motorización de 200 caballos/potencia, una hoja de 4,20 metros y con tecnología de primer nivel”.

Entrega de Viviendas Plan Mi Casa

Apuntó que “esta semana la satisfacción ha sido por partida doble ya que el miércoles pasado tuvimos la visita del presidente del IPAV, Jorge Lezcano, junto al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, se entregaron cinco viviendas. Siempre que se entregan casas es un punto a parte en la gestión porque el ver la emoción de las familias es hermoso”.

Añadió que “este plan Mi Casa que puso en funciones el ingeniero Carlos Verna cuando entre el 2015 y 2019. La Pampa se vio privada de construir viviendas, yu este Plan fue un enorme impulso porque generó no solo la solución de un techo para la gente sino también la mano de obra y el compre local, un movimiento de dinero dentro de la comunidad muy importante. Se entregaron esas cinco viviendas y vamos a firmar un nuevo convenio por ocho casas más, fue un acto muy emotivo con los vecinos y hoy coronamos una semana espectacular con la llegada de la motoniveladora cero kilómetro”, enfatizó.

Argentina Hace

Continuando con el trabajo conjunto entre municipio, provincia y Nación indicó que “con el programa Argentina Hace, proveniente de Nación estamos haciendo un plan de accesibilidad a la plaza principal de La Maruja, hemos bajado todo el terreno para crear rampas de acceso y el reemplazo de todas las baldosas. También se pensó en un nuevo alumbrado y el embellecimiento, muy importante para nuestra plaza céntrica. Esta obra genera empleo directo a ocho familias de La Maruja y el compre a través de la administración municipal, para mediados de este año vamos a dejar inaugurada la refacción de la plaza San Martín”, sostuvo.

Monumento a Héroes de Malvinas

Cein adelantó que “el próximo 2 de abril vamos a inaugurar el monumento a los Héroes de Malvinas, en nuestro pueblo tenemos dos veteranos de guerra, uno del General Belgrano y otro de la Fuerza Área. El año pasado inauguramos dos monolitos en el terreno donde ellos nacieron como para que sean recordados a través de la posteridad estos héroes. Se están cumpliendo 40 años y hay muchos niños y jóvenes que no toman dimensión de lo que significó ese conflicto bélico y que el reclamo por nuestras islas todavía continúa mediante la diplomacia. En el marco del 40 aniversario vamos a inaugurar un monumento a los Héroes de Malvinas, la provincia de La Pampa hará distintos alusivos y nosotros seremos parte de uno de ellos, quizás no el mismo 2 de abril, pero lo tendremos. Nuestro monumento es en recordación y en pos de la malvinización, no hay que olvidarse jamás de Malvinas y debemos seguir reclamando nuestra soberanía en las islas”.

Cámping municipal

Continuando con la enumeración de obras afirmó que el cámping municipal “es otra de las obras que está muy avanzada, tenemos el edificio de la proveeduría casi terminado, se hizo un plantado de árboles importantísimo en el lugar, se construyeron parrillas, mesas, etc. Es un proyecto muy ambicioso por lo cual nos reunimos con la Secretaría de Turismo provincial y muy pronto vamos a presentar una agenda cultural y turística viendo la posibilidad de que La Maruja sea un municipio turístico dentro de La Pampa. El camping enmarca un montón de actividades como lo es la fiesta del pueblo, el predio del centro tradicionalista “El Pial” cuyas mejoras ya están en marcha, se pensó en la iluminación del mismo y se hizo un talud para construir tribunas en un tiempo no muy lejano. El objetivo es atraer a la gente no solo de la localidad sino de la región, de la Provincia y de otros puntos del país. Hay toda una agenda que vamos a presentar a Turismo de la provincia y a nuestros vecinos de los distintos pueblos de la región, necesitábamos este camping municipal para que las familias vengan a pasar el día, acampar con sus hijos y que vivan esa experiencia que es tan linda”.

Sobre el final reiteró palabras del principio “vuelvo a agradecer al gobernador Sergio Ziliotto, a la Secretaría de Asuntos Municipales y a todas las dependencias del Gobierno provincial porque nos sentimos verdaderamente acompañados. La adquisición de esta motoniveladora es un ejemplo de que tenemos un Gobernador preocupado por cada pueblo y por solucionarle los problemas a los pampeanos y las pampeanas”, finalizó.