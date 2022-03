Alberto Fernández planea aprovechar la apertura de sesiones ordinarias, para desplegar una respuesta al kirchnerismo que rechaza el acuerdo con el FMI, cuya firma es inminente. El nudo argumental de su planteo ante la Asamblea Legislativa es relativizar la idea del kirchnerismo que la firma del acuerdo lleva implícita la derrota electoral en las presidenciales del 2023, en las que por ahora Alberto insiste en presentarse.

«Resolver el tema de la deuda con el FMI nos da un puente de tiempo y desde el kirchnerismo no entienden esto. Se ponen deterministas y así renuncian a la política», argumentó un colaborador de Alberto Fernández que está al tanto de las discusiones internas sobre el discurso del Presidente de este martes.

La apelación al «determinismo» kirchnerista, es una elegancia retórica, que encierra un convencimiento del albertismo: Creen que en los casi dos años que quedan hasta las presidenciales del 2023 tienen una chance de pelear la reelección del Presidente, en buena medida gracias a la firma del acuerdo, no a pesar del mismo.

«Muchos dirigentes de nuestro espacio no entienden que el default arruina la economía, destruye las pymes y genera más desempleados», agregó un funcionario muy cercano al Presidente. «No se dan cuenta que el default genera mas hambre que un acuerdo», señaló.

«Repudiar el acuerdo con el FMI es más cómodo para los dirigentes del campo popular, pero no se dan cuenta que esa decisión encierra una negación de la política», agregó la fuente consultada.

En el albertismo incluso especulan con generar una grieta entre los seguidores de Cristina y destacan la posición de la senadora kirchnerista Juliana di Tullio, quien en una entrevista con Perfil dijo que iba a votar a favor siempre y cuando el entendimiento fuera mejor que el default.

En el otro extremo del kirchnerismo, el diputado Hugo Yasky, reconoció que la decisión no es fácil. «Si Máximo se despega, ¿Por qué me tengo que ensuciar yo y votarlo, cuando estuve en todas las marchas contra el Fondo?», se preguntó en una reciente reunión con los suyos. De esta interpelación surgió la idea de someter su voto en la cámara a un plenario de la CTA, organización que conduce.

Hugo Yasky y Máximo Kirchner en el recinto de diputados.

A las claras, desde el kirchnerismo no hay una posición uniforme pero si una orden expresa de no adelantar el voto. «No vamos a decir nada hasta que no entre al Congreso. Cuando lo lean todos vamos a ver quien tiene estómago. Un cogobierno con el Fondo es garantizarle la victoria a Rodríguez Larreta», afirmó una fuente de ese sector, que rechaza de plano el acuerdo con el organismo.

El debate interno en ese sector del Frente de Todos es tan intenso, que incluso se especula con algunas ausencias rutilantes, cuando este martes el Presidente inaugure formalmente un nuevo período de sesiones ordinarias.