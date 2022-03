A partir de este 1 de marzo vuelve a ser obligatoria la Fe de vida para que los jubilados cobren los haberes mensuales, trámite que había sido suspendido en el marco de la pandemia covid-19. Anses solicitó a las entidades bancarias que la supervivencia ya no se realice de forma presencial y que simplifiquen el trámite. Cada banco dispone la modalidad y el tiempo de repetición.

El banco donde cada jubilado recibe su mensualidad es el responsable de acreditar el trámite de Fe de vida en Anses. Para ello, deberá utilizar todas las metodologías digitales disponibles, para que el beneficiario tenga la posibilidad de hacer el trámite sin necesidad de ir a una sucursal.

Es importante tener en cuenta que cada entidad bancaria define la frecuencia con la que es necesario repetir la Fe de vida. Te contamos cómo hacer la supervivencia banco por banco:

Banco Nación

A través de la aplicación móvil BNA+ podés hacerlo para vos o para otra persona:

Si aún no sos usuario de BNA+, descargá la app en tu celular a través de Play Store o Apple Store. Registrate con tu documento en simples pasos.

Ingresá a la app y seleccioná el botón “Tu Banco”.

Tocá donde dice la opción “Fe de vida”, que se encuentra en el margen inferior de la pantalla del celular en la sección “Otras opciones”.

Esta gestión la puede realizar el titular del beneficio con su usuario en BNA+ o bien, otra persona que sea cliente del Banco Nación y posea en su celular dicha aplicación. Por ese motivo, para comenzar, debés indicar para quién estás realizando la fe de vida. En caso que sea para vos, elegí la opción «Fe de vida propia» y presioná “continuar”.

Confirmá los datos que se muestran en pantalla: DNI, CUIL y género.

Si lo haces desde tu teléfono para un familiar o vecino deberás elegir la segunda opción «Fe de vida para otra persona» y presioná “continuar” para ingresar su número de CUIL y género.

Luego deberás escanear tu rostro para validar tu identidad, o el de la persona para quien estés haciendo la fe de vida (es similar a tomarse una foto o selfie). Recordá ubicarte preferentemente en un lugar con fondo liso, sin usar anteojos y con buena iluminación.

¡Listo! Una vez que el escaneo finalizó correctamente, el sistema confirmará que fue realizada exitosamente la fe de vida. Es muy sencillo.

Otras modalidades disponibles para el Banco Nación:

Ingreso de huella dactilar: en puestos de enrolamiento habilitados en todas las sucursales del Banco, en cajeros automáticos del Banco Nación que cuenten con el dispositivo de lectura de huella o a través de tótems disponibles en otros bancos. Hacé clic para más información sobre Identificación Biométrica ANSES.

Compras presenciales con tarjetas de crédito emitidas por el Banco (Visa o Mastercard), efectuadas por el titular del beneficio, pertenecientes a un paquete de servicios previsional, en comercios de cualquier rubro.

Compras con tarjeta de débito en farmacias y cadenas de supermercados. Esta modalidad actualiza hasta el mes siguiente de efectuada la compra.

De forma presencial en la sucursal donde radica la cuenta previsional o en cualquier sucursal del Banco. También lo podés efectuar mediante un retiro de fondos por boca de caja de la cuenta previsional.

Banco Supervielle

En nuestra App Supervielle Jubilados

Descargá la App. Buscala en tu store como “Supervielle Jubilados”

Registrate por única vez con tu DNI tarjeta

Da Fe de Vida en cualquier momento

Otras opciones:

Si tenés menos de 80 años, podrás dar Fe de Vida realizando compras mensuales durante 6 meses; y si tenés más de 80, durante 3 meses con tu Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito.

Luego, deberás hacerlo por cualquiera de los otros medios habilitados: App Jubilados, Caja Rápida o Tótem ANSES.

Lugares adheridos:

Hacé tus compras en todas las Farmacias del país y Supermercados adheridos: Chango Más, Jumbo, Vea, Libertad, Aiello, Día%, COTO, La Anónima, Toledo.

Además consultá aquí qué día podrás disfrutar del Beneficios en Supermercados.

Tené en cuenta que las compras realizadas por Mercado Pago NO darán la Fe de Vida.

Banco Piano

Ver video sobre la aplicación y cómo usarla:

Banco Industrial

Compras con tarjeta de débito

Huella digital en totem

Terminal de autoconsulta A.N.S.E.S

Banco Santiago del Estero

Buzón (a cualquier hora puede depositar sobres cerrados en los buzones ubicados en cada sucursal en los recintos de los cajeros automáticos, con la siguiente información: certificado médico de supervivencia del beneficiario, de no más de 10 días corridos de la fecha de emisión y Fotocopia del DNI del beneficiario, firmada por el mencionado, su aclaración, número de teléfono y dirección de mail)

Registrando huella digital en los tótems instalados en nuestras sucursales.

Realizando compras con tarjeta de Crédito Sol o Débito BSE en locales adheridos.

Solicitando un préstamo o realizando un Plazo Fijo de manera presencial, donde Ud. haya firmado como Titular.

Presentando un certificado de supervivencia expedido por un profesional médico

Banco Comafi

Compras presenciales mayores a $1.000

con tarjeta de débito.

Posicionamiento de la huella dactilar en los Totems ANSES de cualquier Banco o UDAI.

obro de haberes por línea de cajas.

Certificado de supervivencia expedido por la autoridad competente (en el caso que lo realice el apoderado).

Banco Municipal de Rosario

Compras con Tarjeta de Débito: Las mismas deben ser realizadas por el titular de la tarjeta y del beneficio.

Tótem Anses: Únicamente el titular del beneficio con su huella dactilar en: • Tótem en Sucursales y Centros de Pago de Banco Municipal • Tótem en las

UDAI de Anses • Tótem en otros Bancos

Presencial en Sucursal: Lo realiza el titular del beneficio con su documento, o el apoderado con el documento propio, el del jubilado/ pensionado y un certificado de supervivencia.

Banco Patagonia

A través de este link se puede hacer la fe de vida en el Banco Patagonia.

Banco Galicia

El banco Galicia ha enviado un correo electrónico brindando los pasos a seguir para acreditar la fe de vida.

Banco Macro

Ingresar aquí para iniciar el proceso e identificarse.

Luego deberá sacarle una foto al frente y dorso del DNI. Si los datos no se ven bien en la imagen, podrá tomarla nuevamente.

Ubicar su cara dentro del recuadro que se mostrará en la pantalla del celular, y el jubilado deberá seguir el movimiento que se indicará. No usar accesorios, como lentes.

¡Fin! En la pantalla de confirmación verá que su Certificado de Fe de Vida ya fue renovado y cuál es la próxima fecha de renovación.

En caso de que tu banco de cobro no figure en este listado, te sugerimos revisar directamente la web de tu entidad bancaria de cobro y buscar la opción «fe de vida» o «supervivencia».