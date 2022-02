Los dolores también dependen del umbral de cada individuo, en muchos se siente más y en otros menos y, de acuerdo a la causa, a veces presenta varices internas y el paciente esta acostumbrado al dolor sostenido en el tiempo, es decir aguanta y aguanta hasta que llega a tal punto de complicarse y convertirse, por ejemplo en una trombosis, o con grandes dilataciones de las venas deteriorando aún más la circulación.

Landi contó que a veces los pacientes presentan dolores inespecíficos por diabetes y no sabe que presenta diabetes porque no se controla «en estos casos generalmente vienen acompañados de deterioro de los músculos, pierden masa muscular, pierden vellos, se deteriora la piel. Son muchos síntomas y signos y por eso es importante realizarse estudios vasculares para marcar y saber si es debido a la circulación u otra patología».

También es importante la traumatología, los ejes de la pierna en toda su longitud, porque eso dificulta el caminar normal.

En definitiva el dolor es una sensación de malestar que puede obedecer a múltiples patologías de extrema gravedad o no y, por eso, es importante no decidir por cuenta propia la medicación o creer que Google va solucionar los inconveniente, sólo el medico sabra si una enfermedad es de gravedad o no.