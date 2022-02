Al cumplirse 3 años de la muerte de Natacha Jaitt, Ulises Jaitt anunció los nuevos detalles de la investigación.

En el programa Mañanisima, conducido por Carmen Barbieri, Ulises Jaitt contó que en dos semanas se va a dar a conocer un video que revelaría la verdadera causa de la muerte de la mediática. Según el locutor, el material muestra lo que sucedió esa madrugada.

“Cuando fui a ver las cámaras con mi nueva abogada, están las filmaciones hasta las 2 de la mañana. Y yo le digo ‘pará’, yo no vi que retiren el cuerpo, ¿a dónde está el resto de la filmación?”, le cuestionó Jaitt a los fiscales. “’No, las filmaciones duran hasta las 6 de la mañana´, me dicen los fiscales”, contó el locutor en vivo sobre el momento en que se dio cuenta de esta irregularidad en la investigación.

“Mi hermana murió a eso de las 1:15. ‘Y entre las 2 y las 6 de la mañana, ¿Dónde está el material que yo no tengo acá? ´”, recordó sobre el momento en que volvió a increpar a los fiscales por la falta de pruebas. La respuesta que recibió lo dejó perplejo. “’No, nos pareció que no era relevante’”, le contestaron. “Había que bajarlo y me lo dijeron como si tratara de una mercadería, cero empatía”, se quejó del trato que recibió.

En este marco, siguió contando sobre el caso. “Me dijeron ‘¿quiere estar cuatro horas?’, y yo les dije que iba a estar 12, si era necesario. Pedimos esas cuatro horas, fue mi abogada a verlas, y en esas cuatro horas se encontró algo gravísimo”, aseguró Ulises Jaitt.

A pesar de dar tantos detalles en la televisión, Ulises confirmó que aún no puede contar nada sobre los hechos que se ven en el video. “No lo puedo adelantar por una estrategia judicial, pero se va a ver en dos semanas y explota, porque es terrible”, explicó.

Pampito, panelista del programa comentó: “Tiene que ver con tu hermana fallecida y en la grabación se ve algo raro…”. “Exactamente, se ve algo raro y va a ser la punta del iceberg de por qué la mataron a mi hermana”, afirmó Ulises Jaitt.

“¿No tenés miedo? Vos recibís amenazas, estoy segura que sí”, le planteó Carmen Barbieri, a lo que Jaitt contestó sin temor: “No tengo miedo, porque mi hermana fue la persona más importante que conocí en mi vida, y creo que, si me hubiese pasado algo a mí, ella hacía un desastre. Es fuerte lo que se va a conocer, y hay una citación a una persona que se ve en la filmación y lo que comete en esta situación gravísima. Así que eso va a dar que hablar y la verdad que es una bomba que va a explotar en dos semanas y nos va a cerrar todo lo que pasó”.