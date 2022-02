Una por una, las alarmas económicas que se encienden en Argentina por la guerra entre Ucrania y Rusia

«Uno de los costos que uno paga cuando pasa algo como esto que implica un fuerte incremento en la incertidumbre mundial es que los países más riesgosos ven potenciado en mayor medida su riesgo. Quienes invierten en capitales buscan activos seguros. Es obvio que no van a venir a países de riesgo», explicó Aldo Abram, economista y Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

«Somos el plomo de los portafolios de las carteras de inversión del mundo y no es raro que nos tiren por la borda. Las economías emergentes bajan el precio porque nadie les quieren comprar», sentenció en diálogo con este medio.

La inflación y la inestabilidad económica

Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T Asesores Económicos, explicó que ya se ven impactos económicos en lo inmediato en la suba del petróleo y las commodities agrícolas, y a su vez, las criptomonedas se desplomaron. Sin embargo, la mayor consecuencia se verá en la inflación.

«Con la declaración de la guerra hay más consecuencias y la situación se complejiza. Se va a profundizar la inflación en un momento en donde ya era una preocupación«, indicó.

En este orden, estimó que los bancos centrales trataran de contener la suba de precios con incrementos de la tasas de interés y otras medidas.

«Para Argentina, es muy mala noticia el aumento de la inflación. Es un escenario complicado y va a haber menor crecimiento mundial», concluyó el economista.

Por su parte, el especialista en Comercio Internacional, Marcelo Elizondo, agregó otros factores que también perjudicarán la economía local: «Será luz amarilla, casi roja la volatilidad internacional -fluctuación de los precios- y la salida de capitales de los países emergentes; que generaran a su vez tensiones cambiarias y alguna devaluación en economías contra los cuales podamos perder competitividad».

«También habrá muchas dificultades de financiamiento de parte de empresas argentinas«, concluyó el experto en diálogo con este medio.

El acuerdo con el FMI

David Miazzo, economista de FADA, sostuvo que una economía mundial con mucho ruido por un conflicto bélico no le hace bien a ningún país y que, más allá de las variables mencionadas, Argentina tiene un faro a resolver que es el acuerdo con el FMI.

«Hoy lo que nos une con el mundo es lo del FMI. Ahí, claramente haberse alineado en un primer momento con Rusia y no haber sacado inmediatamente un comunicado no se ve bien. Es algo negativo», indicó. Y amplió: «No nos van a cerrar las fronteras, pero a nivel político se podría complicar alguna exportación«.

A esta mirada se sumó el financista y director de Research for Traders, Gustavo Neffa, al graficar: «Argentina vive su propio momento de la mano de la especulación del acuerdo con el FMI. Se filtró el entendimiento, donde los puntos serían favorables y genera optimismo. Aunque no resuelve los problemas anteriores, si le quita presión al tipo de cambio. De hecho, esto se estuvo viendo el martes en el mercado, donde la Bolsa mostró subas y no fue tan impactado como otros mercados por lo de Ucrania».

«En cuanto a los bonos soberanos no tengo una opinión positiva para mediano plazo, pero si para corto plazo y hacer trading esperando que se apruebe en el Congreso», concluyó.