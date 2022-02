El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner estuvieron en la ciudad de Comodoro Rivadavia y participaron junto al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en el 121° aniversario de esa ciudad, conocida como la Capital Nacional del Petróleo ya que fue la primera localidad argentina donde se halló ese hidrocarburo a principios del siglo pasado. Es el primer acto en el que coinciden los tres después de la renuncia del líder de La Cámpora al frente del bloque del Frente de Todos en Diputados.

Se homenajeó a veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas, a 40 años del conflicto del Atlántico Sur. De Pedro recordó a los soldados y las familias «que no pudieron combatir la post guerra», y marcó la importancia de hacer un «recibimiento histórico a esos héroes». «En este año, el 40° aniversario de la gesta de Malvinas, quiero poner mi palabra no solo a los excombatientes sino también a las familias y a los combatientes que no pudieron combatir la post guerra y se suicidaron. Nunca hicimos el recibimiento histórico como pueblo argentino a esos héroes. Son esas cosas pendientes que espero que alguna vez se hagan», comenzó De Pedro durante su discurso en el festejo por los 121 años de Comodoro Rivadavia.

Asimismo, destacó que «después de cuatro años de (gobierno de) Cambiemos y dos de pandemia, vemos obras de infraestructura que faltan y hacen a la calidad de vida de los vecinos y las vecinas». En ese sentido, anunció la inversión en «más de once proyectos de riego para ponerle agua al suelo de Chubut para que los trabajadores puedan seguir produciendo fruta fina».

Por su parte, Massa destacó la importancia del acto en Comodoro Rivadavia, donde se generó «el encuentro de la producción y el trabajo», que permite apostar «a la inversión pública» a través de una mirada federal.

«La Argentina necesita del encuentro de la producción y del trabajo. Aquí vemos a representantes de gremios importantes y empresarios que mueven y generan la actividad en la provincia, sentados en el mismo encuentro festejando Comodoro y, además, tratando de sentirse parte de un proyecto de ciudad, de región y de país», celebró Massa al hablar durante el acto por los 121 años. Y marcó que a través de la unión de «empresarios, trabajadores y Estado» se apostó «a la inversión pública con obras, cloacas, la línea (de extra alta tensión) de 500 (kv), las obras que en los tres puertos de la provincia está desarrollando la Nación, son ni más ni menos que el rol del Estado en ese país con mirada federal que se planteó el presidente Fernández».

El presidente de la Cámara de Diputados hizo hincapié en «la importancia de tener empresarios y trabajadores junto al Estado, cuando el gobierno provincial y el local deciden gestualizar ante la comunidad de Comodoro alrededor del sistema educativo, la inversión educativa y la inversión en ciencia y tecnología», porque «no es ni más ni menos que la inversión en la otra riqueza que tiene esta provincia junto con sus recursos naturales, que es el capital humano y el talento de todos y cada uno de los que necesitan de un sistema educativo fuerte que los prepare y los promueva para el futuro».

También participaron del acto el presidente de YPF, Pablo González, y el director ejecutivo de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni. Además, el intendente Luque y el gobernador firmaron un convenio para escuelas con la ayuda de YPF.