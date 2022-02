En las últimas horas Nahuel Pennisi compartió la triste noticia del fallecimiento de su abuelo a través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram. El cantante expresó su dolor mediante una conmovedora dedicatoria donde plasmó el importante rol que cumplió en su vida desde su más temprana infancia. A tan solo tres semanas de haberse convertido en padre por segunda vez, el artista recordó el gran apoyo que le brindó su familia cuando decidió dedicarse a la música.

“Anoche se fue mi abuelo, después de varios días de lucha y entrega, está descansando en paz”, escribió en el epígrafe de la publicación. Y agregó: “En realidad decirle abuelo es muy poco; se fue mi guía, mi referente, mi ejemplo de vida más grande y más importante”. Luego lo describió como “el hombre más humilde, sencillo y valiente”, y acompañó sus palabras con dos imágenes donde posaron sonrientes en un camarín luego de un show del intérprete.

“El que me regaló mi primer bajo para animarme con la música, el que me crió con un amor tan grande y un corazón generoso que no lo puedo explicar, el que me enseñó hacer un hombre y a caminar las calles de la vida… Gracias René por tanto”, continuó. También quiso extender su agradecimiento en nombre de sus seres queridos: “Por amarme de esta manera, por amar profundamente a tus nietos y a toda tu familia, y en especial gracias por el amor con que recibiste a mi mujer y a mis hijos”.

“Hoy tu rostro estaba mojado de nuestras lágrimas al despedirte. ¡No sabes cómo te voy a extrañar abuelo papá! Te amo con toda mi alma y te voy a amar cada día más. Hoy me siento tranquilo y en paz, porque me está cuidando un ángel, mi ángel René”, concluyó. En los comentarios muchos de sus colegas le dieron su más sentido pésame y le mandaron fuerzas para afrontar este difícil momento: Soledad Pastorutti, Fonseca, Manuel Wirtz, entre otros.

El psicólogo Gabriel Rolón le contestó con un mensaje especial para darle ánimos: “Nahuel querido, cuánto lo siento. Sé lo que significaba en tu vida. Pero quédate en paz. Aprendiste a vivir de mano, y él se fue orgulloso por el hombre que sos. Se amaron, se mejoraron uno al otro, se hicieron felices. ¿Qué más? Ahora, a extrañarlo con la frente en alto y el recuerdo siempre en vos. Te quiero mucho, amigo”.

A comienzos de febrero Pennisi había compartido su alegría por la llegada de Alma, su segunda hija, fruto de su amor con Mayra Deleo, su pareja y mánager. Ambos ya eran padres de Mateo, y con el nacimiento de la beba agrandaron la familia. Al momento de anunciarlo el cantante había compartido su emoción en un posteo: “Una niña que deseaba con todo el corazón, estoy tan agradecido de vivir esta emoción tan profunda, este anhelo tan grande. ¡Qué feliz estoy de poder cumplir este sueño! Gracias a mi mujer por sostenerme y acompañarme en este camino que transitamos juntos, siempre de la mano y con mucho amor”.

“Llegué de Cosquín y nació mi hija Alma… me estuvo esperando y hoy está con nosotros, así que estoy muy emocionado y agradecido”, agregó, invadido por la felicidad. Luego, compartió el momento en el que sostenía a la pequeña por primera vez. “Almita, mi vida, estás en este mundo, mi amor, estás con papá”, se lo escucha decir, muy conmovido, mientras la bebe reposa en sus brazos.

Un tiempo atrás se había referido a sus sentimientos sobre la paternidad: “Ser padre es algo único, un hijo es un pedacito de uno, lo tomo como algo muy emocionante. Necesita que le demos el ciento por ciento de nuestra energía, de nuestra vida, pero al mismo tiempo nos enseña incluso más de lo que nosotros podemos enseñarle a él”.