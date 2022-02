El pasado viernes el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa condenó a cuatro personas por el violento robo en el campo cercano a Rucanelo. Uno de ellos, Cristian Rigoberto Varela Vizurraga, afirma que lo sentenciaron sin pruebas. Alerta que no se quiere suicidar, relata malostratos policiales y que quisieron obligarlo a que reconozca su culpabilidad.

El TIP ratificó las condenas a Jorge Omar Escobar, Luis Alberto Escobar e Ismael Felipe Gómez, a siete años y seis meses; y a Pablo Marcelo Escobar y Cristian Rigoberto Varela Vizurraga, seis años. Vizurraga dialogó con el periodístico de la 99.9 Impacto Castex y aseguró que es inocente. “Es una injusticia lo que están haciendo conmigo», expresó.

En diálogo con Impacto Castex, Cristian contó lo que sucedió la noche del robo en el campo de Rucanelo. «No tengo nada que ver, estoy preso solamente por pasar por una ruta y ahí me involucran». «Yo pasaba por esa ruta porque estaba viajando a Neuquén para ver a una amiga, es el camino que me indicaba el mapa. Viajaba en el auto de mi madre, un Peugeot 308». «Yo estaba avanzando y veo que viene la policía detrás, le hago seña para que pasen pero me doy cuenta que me estaban siguiendo. Adelante había un control, me pararon y me dijeron que era un operativo de rutina. Cuando me doy vuelta para buscar los papeles del auto me apuntan con una pistola me dicen que me baje del auto», así comenzaba el relato del martirio que vivió Cristian con la policía.

«Bajate hijo de puta», me gritaron. «Yo les decía que se estaban equivocando de persona, que yo no era a quién buscaban. Me dijeron que era un chorro, me tiraron al piso, me golpearon y me esposaron», declaró. «Cuando me subieron al patrullero los policías Velazquez y Lucero me siguieron pegando, por todo el cuerpo, y cuando llegué a la comisaría también».

Vizurraga fue detenido en la ruta 102 y trasladado a la comisaría de Conhello, y horas después a la comisaría de Castex. «Yo pedía llamar a un abogado, pero la policía me decia que no». «Peruano negro y chorro, te vamos a matar y tirar al zanjón», fueron algunas de las amenazas que recibió Cristian en la Departamental castense. «El oficial Alí fue uno de los que más me golpeó, me maltrataba porque soy peruano».

Luego de dos días de maltratos, Cristian fue trasladado a Victorica para declarar ante la Fiscal Moyano. Antes de eso fue llevado al hospital para curarle las heridas producto de las fuertes golpizas que recibió por parte de los efectivos policiales. «Me pusieron al abogado Trombique, yo quería declarar pero él me dijo que no lo hiciera. Seguí su consejo pero le dije a la Fiscal que me habían golpeado». En ese momento Moyano le dio al acusado una prisión preventiva de 60 días.

«Pedí otro abogado, y me aseguró que estaba mal lo que hicieron conmigo». «Las pruebas no son convincentes para tenerte detenido, me plantaron pruebas en el auto, hubo un mal procedimiento. En las declaraciones los policías Mus y Oses se contradijeron, los testigos también». Cristian está acusado como coautor del delito y condenado a seis años de prisión, pero sin fundamentos. En diálogo con este medio, Vizurraga declara en todo momento su inocencia.

«Alguien tuvo intenciones de que el caso se cierre rápido, no sé con que fin, Hay un político involucrado, Agüero. Él es el que manda a los jueces, los jueces lo siguen como si fuera el presidente», declaró contundente el acusado.

Cristian pide que le devuelvan el auto secuestrado que esta en Castex. «Es el auto de mi madre». «Me dijeron que cuando deje de apelar me van a devolver el auto», comentó en diálogo con este diario y declaró que la Fiscalía está usando los autos de alta gama que están secuestrados de los demás detenidos. «Los mandaron a arreglar para usarlos», contó Cristian.

«Me detuvieron porque soy peruano, todo fue armado, yo en el juicio dije que no tengo nada que ver», dijo el acusado. Cristian aclaró que él no tiene intenciones de suicidarse ni está depresivo, y que si le pasa algo es culpa del Poder Judicial: «Si a mi me pasa algo fue el Poder judicial. No estoy depresivo, no tengo intenciones de ahorcarme, quiero estar con mi familia, soy inocente», declaró contundente en diálogo con Impacto Castex.