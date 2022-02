Mary Fatz pensó que estaba siendo romántica cuando viajó por todo el país para visitar a su novio, pero se quedó desconsolada cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo: su amado tenía una relación paralela.

Mary reveló en un video que viajó a la residencia de su novio y llamó a su puerta, pero nadie respondió a pesar de que sabía que él estaba adentro, porque él tenía otra chica en su habitación con él.

El video muestra a Mary luciendo confundida mientras está de pie en el pasillo de su habitación, ella escribió: «Cuando vas a visitar a tu novio y él no responde porque tiene una chica». El material se volvió viral rápidamente y actualmente tiene más de 28.4 millones de visitas, con más de 7000 comentarios que le dejan mensajes de apoyo.

Varios comentaristas incluso compartieron sus propias experiencias con las citas a larga distancia, ya que afirmaron que ellos mismos habían pasado por situaciones desgarradoras similares. Una persona dijo: «Me pasó exactamente lo mismo, excepto que su compañero de cuarto me dejó entrar a su habitación sin que él lo supiera». Mientras que otro agregó: «Me han hecho tan mal en el pasado». Y un tercero escribió: «Iba a visitar a mi ex en la universidad y me dijo que no viniera porque yo era su ‘chica de pueblo’. Lo que significaba que me estaba engañando».

Otros también intentaron levantar el ánimo de Mary, ya que le dijeron que se merece algo mejor que un hombre que la engaña. Alguien dijo: «¡No lo mereces!» Como alguien más insistió: «Este es mi mayor miedo, y es por eso que nunca haré esto».