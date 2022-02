La Municipalidad de Toay negó el otorgamiento de otro «libre deuda» que se pidió con la idea de acceder a la escritura de una propiedad que forma parte le irregular loteo del «parque agrario» de esa ciudad. Así lo pudo saber este diario, en un contexto en el que involucrados en la operatoria inmobiliaria anómala están metiendo presión en diversas instancias para forzar a la comuna a dar marcha atrás.

Eso incluyó una movida de las personas que formaron los condominios: la estrategia de ese grupo, junto a quienes hicieron el negocio, es responsabilizar a la Municipalidad ante lo que se plantea como un hecho consumado. Varias decenas de personas (la operatoria incluye a más de 400 interesados) se movilizaron este jueves hacia la zona en que están los terrenos en cuestión con la intención de forzar a que la comuna abandone su posición sobre el tema.

Pero la Municipalidad sigue firme en su postura. El pedido de libre deuda en este caso lo solicitó una escribana de General Pico, la doctora Claudia García, según confirmaron fuentes del municipio toayense.

La respuesta de la comuna no varió de la que ya se dio en otros casos.

Concretamente, la Municipalidad negó el otorgamiento del permiso y advirtió: «En respuesta a su nota ingresada a este municipio, en la que solicita información sobre el inmueble identificado catastralmente como Parcela 1, Chacra 7, Circunscripción III, Ejido 46, partida inmobiliaria 560.865 (Parque Agrario) pongo en su conocimiento que en las tres Chacras que se originaron en ese predio por plano de subdivisión se han detectado irregularidades por incumplimiento de lo normado en el Código de Ordenamiento Urbano de Toay (COUT)».

Distintos relevamientos realizados por el Departamento Ejecutivo «permitieron comprobar y asentar en actas de constatación con fotos serias transgresiones a la normativa vigente».

Esas irregularidades son al menos las siguientes: apertura de calles que no figuran en el plano de mensura, estacas que demarcan varias parcelas con numeración de lotes inexistentes, cercos de alambre de 7 hilos y alambrado olímpico, equipamiento para recreación y/o estar (parrillas, mesas de camping) no compatibles con el uso de suelo fijado por Ordenanza (Parque Agrario) y tala de árboles autóctonos (caldenes).

La manifestación

Un grupo de los involucrados en la operatoria inmobiliaria se manifestaron este jueves. Alrededor de 30 compradores se llegaron hasta el lugar, movilizados por el propio vendedor de las hectáreas, Marcelo Gallego. Se pusieron de acuerdo en cargar las tintas sobre la Municipalidad. Y por eso respaldaron a Gallego diciendo que «no nos estafó y no hay nada ilegal».

Otro grupo de involucrados no tienen la misma mirada del proceso. Y se están organizando para conseguir al menos que les devuelvan el dinero invertido, según se pudo saber.

Una pancarta en el predio indicó: “No fuimos estafados por Gallego, somos compradores de condominios (3 hectáreas)».

El propio Gallego integró la manifestación. Acusó a la comuna de «trabar la operatoria» porque «temen que deje de ser el denominado parque agrario periurbano».

Rodolfo Fiori, comprador, hizo de vocero: «nunca me sentí estafado, le compramos a Marcelo en grupo una chacra de 3 hectáreas. Tiene que quedar en claro que todos sabíamos que comprábamos 3 hectáreas, que es una chacra. Marcelo nunca nos mintió, nunca nos engañó. Estamos pidiendo la escritura para hacer uso de la chacra, es algo legal que nos corresponde».

Gallego dijo: «Si hay conflicto con la municipalidad actual y la anterior no lo se, la gestión anterior me hizo una autorización previa que duraba hasta que haga la obra de luz. Cuando presente los finales de obra, la municipalidad me da la aprobación definitiva. Allí el escribano pidió el libre de deuda y se lo niegan. Les pedí que me liquiden alguna multa y dijeron que no iban a responder al pedido», añadió.

«Dan a entender que en un futuro se va a desvirtuar el parque agrario. El municipio no puede negarme este acceso legítimo. Un grupo de amigos compró las chacras en condominios, y aparecieron varios grupos. Entre varios querían comprar un lugar lindo, está totalmente legal. Esto afecta a 400 y pico de personas. Quiero que ellos tomen posesión de sus terrenos, son dueños y tienen el boleto de la operación», insistió.

