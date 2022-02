La presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández, desafectó de sus funciones a 40 empleados “ñoquis” que cobraban como asesores del bloque de la UCR. La razón principal fue que ninguno de esos asesores fue a la Cámara y ni siquiera participó en una reunión virtual durante 2 años en sus cargos.

La respuesta de la oposición fue tardía y de bajo perfil, por lo que en el programa de GPS de Rolando Graña junto al panelista Javier Calvo -entre risas- calificaron de “ñoquis” a los exempleados. Para sostener la teoría de que realmente eran ñoquis, lo que llamó la atención es que el bloque Radical no “estalló” en un escándalo. Por el contrario, mantuvieron un sospechoso silencio.

Todos fueron advertidos en 2020 por la ejecución de un seguimiento al personal para determinar si participaban por lo menos vía remota. De todos modos no participaron en el período 2020-2021. De ahí surgieron las 40 personas del bloque radical que no participaron ni en charlas de WhatsApp. Por tal motivo se les comunicó que dejaban de pertenecer y cesaba su contrato en planta temporal para el Senado de la Nación.

Las repercusiones

Algunos salieron de forma tardía acusando de ser un “ajuste de cuentas” del oficialismo por sobre la oposición, pero no hay un argumento claro. Lo que sí llamó la atención fue la argumentación de Luis Juez defendiendo que cuenta con 21 asesores y que “55 mil pesos mensuales” son muy bajos. Además agregó que son empleados en el Senado desde el 2009.

Juez tiene a su cargo a dos asesores en planta permanente y 18 en planta transitoria a dos meses de estar en su cargo político. En ese sentido explicó que ninguno de los asesores fue nombrado por él y que son el cupo que tienen todos los senadores.

Para cerrar fue contra la presidenta del Senado señalando que no permitiría que él tenga privilegios. “¿Creen que con Cristina Kirchner en el senado podríaPara cerrar fue contra la presidenta del Senado señalando que no permitiría que él tenga privilegios. “¿Creen que con Cristina Kirchner en el senado podría tener algún tipo de privilegio?”, dijo el Senador macrista. Sin embargo el pedido para que el bloque radical realizara una reducción de personal o una reubicación de sus asesores que no estaban cumpliendo ninguna tarea. La secretaria administrativa de la Cámara, María Luz Alonso, emitió el pedido en 2019.