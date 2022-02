La reciente muerte de Gustavo Martínez golpeó de lleno al círculo familiar Fort, ya que muchas revelaciones empezaron a salir a la luz. La expareja de Ricardo Fort había quedado a cargo de Marta y Felipe tras la muerte del empresario en 2013, pero en la mañana del miércoles el tutor había fallecido tras caer del balcón de su departamento. En medio de las polémicas declaraciones por parte de los hijos de Fort y el círculo familiar, Virginia Gallardo rompió el silencio con una polémica declaración.

Fue en el marco de Intrusos, programa en el que Virginia trabaja como panelista, que la modelo aprovechó para contar su opinión sobre este fallecimiento luego de los polémicos dichos de Felipe Fort, quien aseguró que su papá recibiría a Gustavo en el cielo «con los brazos cerrados». «Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Hay personas que pensaron que me hackearon la cuenta cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida en los últimos 7 años, no tiene idea de lo que pasó tampoco», lanzó el heredero del empresario chocolatero en su cuenta de Instagram, lo que claramente encendió varias alarmas. Fue en este marco que Gallardo decidió hablar.

«Estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados. Es una situación que nunca cae bien», comenzó por decir Gallardo en el programa de América TV luego de confesar que «ya se había puesto en contacto con gente cercana». Pese a que su relación con Ricardo Fort finalizó años antes de su muerte, Virginia quiso acompañar a la familia en esta situación y estar presente y en ese marco es que ella se enteró de algunas cosas sobre el vínculo de los chicos con Martínez y sorprendió con una contundente revelación.

«Conozco ciertos detalles que de a poco van a ir saliendo a la luz y si bien no esperaba este desenlace, no me sorprende para nada», lanzó contundente Virginia Gallarado, sin querer entrar en detalles al respecto. «No pudo, no pudo con su final, con su vida, con su historia. Ellos sienten que no pudo cuidarlos, que solo faltaban diez días más, pero la vida no es así. No son solo diez días más», aseguró.

Un análisis tajante: Virginia Gallardo llamó a la reflexión a Felipe Fort

Pese a que Virginia Gallardo intentó mantenerse lo más neutral posible frente al tema, no pudo evitar el hecho de criticar la actitud de Felipe Fort y llamarlo a la reflexión por sus fuertes dichos.

En un principio, Gallarado quiso dejar en claro que «nadie podía poner en tela de juicio lo que Gustavo Martínez había hecho por los chicos» pero que «leyendo las historias de Felipe, ellos están poniendo el foco en ellos sin registrar que hay otro persona». «Él dio su vida por esos chicos, entiendo el momento que ellos deben estar atravesando, un momento difícil, pero creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar», sentenció.