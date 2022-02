Hay alimentos que no debes calentar en el microondas, por mucho que este electrodoméstico se haya convertido en un clásico de tu cocina. Tanto es así que además de calentar, puedes descongelar alimentos y cocinarlos. Incluso una tortilla de patatas puede hacerse en el micro, sí, aunque te parezca imposible.

Según la organización de consumidores OCU, también hay que estar atento a qué alimentos no deben calentarse en el microondas, porque no todo vale, aunque te parezca mentira. Estos son:

1. Cocer un huevo con cáscara. Si no lo has hecho nunca, sigue haciendo caso de tu intuición.El microondas calienta el interior del huevo y puede crearse una acumulación de vapor que haga explotar el huevo dentro del microondas. Hay recipientes especiales para ello, así que hazte con uno si quieres cocerlos en el micro.

2. Guindillas. Si lo haces, liberará grandes cantidades de capsaicina que hará que hasta te lloren los ojos. Si lo haces, mejor deja la puerta abierta para que salgan poco a poco los vapores.

3. Verduras de hojas verdes. Si las metes en seco, pueden producir chispas, porque necesitan humedad para cocinarse. Si tienes un recipiente especial para cocina al vapor, entonces sí puedes introducirlas.

4. Salsas de tomate. Estas salsas son demasiado espesas y no deja escapar el calor ni el vapor que se genera durante la cocción, por lo que se producen pequeñasexplosiones que ensucian el microondas. Si lo haces, es imprescindible que uses una tapa para microondas y que no se ponga todo perdido.

5. Agua. A veces, al calentar agua se puede producir un sobrecalentamiento que acumula energía en el agua. Cuando lo sacas, al meter una cucharilla o una bolsa de infusión, por ejemplo, se libera esa energía de forma brusca y podrías quemarte. Toma precauciones, como usar nos guantes protectores.

6. Uvas. Se producen chispas y hasta fuego si se meten en un microondas y se calientan.

Además de estos alimentos, la OCU alerta sobre objetos con los que tienes que tener cuidado o, directamente, no meterlos dentro del microondas. Son estos:

Bolsas de papel. Las bolsas comunes de papel se pueden incendiar dentro del microondas. Esto no afecta a las que se venden para hacer palomitas, que están preparadas para ello.

Las típicas bandejas blancas. Los envases de algunos alimentos precocinados son de poliestireno expandido. Este producto no está preparado para ser usado en el microondas, porque no soporta las altas temperaturas que se producen dentro. Ante cualquier duda con un envase, verifica que es apto para microondas.

Bolsas de plástico. Solo los envases de plástico preparados para microondas pueden utilizarse en este aparato. El plástico es un material que se puede fundir o migrar sustancias perjudiciales al alimento.

Bolsas de semillas. Nos referimos a esas bolsitas con semillas que se usan como relajantes musculares, para dormir, etc. Aunque estas bolsas están pensadas para que se calienten en el microondas, hay que seguir muy escrupulosamente las instrucciones, ya que se puede producir un sobrecalentamiento o un incendio.

Palillos de madera. Los palillos de madera se pueden incendiar dentro del microondas, porque la madera es un material inflamable.

Microondas vacío. Las microondas destinadas a calentar los alimentos. Si lo enciendes vacío y no encuentran nada, chocan de nuevo con las paredes del aparato, lo que puede provocar daños importantes al microondas.