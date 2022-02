El seleccionado participará con el nombre de All Boys ya que el campeonato es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la exigencia es que los inscriptos representen a clubes. La invitación llegó a la Provincia debido a que el equipo masculino ganó el circuito Patagónico de la especialidad, en 2020.

Los pampeanos integrarán la zona A con Argentino de Rosario, Ituzaingó y Deportivo Malvinas de Escobar. Su programa de partidos será el siguiente: jueves 17, a las 11 vs. Malvinas; 17:45, vs Argentino; viernes 18 a las 11, vs. Ituzaingó.

También participarán del torneo Sol de Mayo de Viedma, Rosario Central, Racing, JJ Moreno (Chubut), Huracán, Arena Madryn, Citrex (Corrientes), y Guillermo Brown de Madryn, quienes compondrán las otras dos zonas.

Al final de la primera rueda pasarán a semifinales los ganadores de grupo y el mejor segundo. La selección provincial será la siguiente: Nicolás López, Raúl Alomo, Gonzalo Salvatierra, Cristian Guardia, Iñaki Benvenuto, Mateo Joel Rodríguez, Jonatan García Yaupí, Gonzalo Sieben, Enzo Coler, Juan Ignacio Herrero Nicolini, Adriano Marconetto y Pablo García Cacabelos.