En 2016 Mariela Roxana Díaz fue condenada a prisión perpetua por estrangular y matar con una bolsa a su bebé de 3 meses y arrojarlo en una zanja, en Santiago del Estero.

El hecho ocurrió en 2013, en la localidad de Bandera, y en principio la mujer intentó eludir a los pesquisas indicando que varios hombres que se movilizaban en un auto color rojo le habían arrebatado a su hijo.

El cuerpo del niño con el nylon en la cabeza fue encontrado en el interior de una acequia, cercana a la casa del barrio Boca en la que vivía su progenitora.

Tras el avance de la investigación, encerrada por las pruebas en su contra, Díaz se quebró y confesó el asesinato del menor.

La mujer de entonces 18 años fue detenida e intentó quitarse la vida, por lo que la internaron en el Hospital de Añatuya, donde admitió: “Lo maté porque no tenía plata”.

Durante el juicio dijo que estaba “arrepentida”, afirmó que se sentía sola por parte de su familia y el padre biológico del bebé, que según testigos era un hombre casado con quien se encontraba a escondidas.

“Ya declaré y dije toda la verdad. Lo que tenía que decir. Es mentira que yo no estoy arrepentida. Sé que Dios me ha perdonado. Lo único que quiero decir es que no hablen cosas que no son. Yo estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo. Que el Tribunal disponga lo que considere”, señaló ante el Tribunal antes de ser condenada por el delito de «homicidio doblemente calificado por alevosía y por el vínculo”.

Su defensa siguió trabajando en el caso y logró que en mayo de 2019 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocara la perpetua al considerar que hubo “circunstancias extraordinarias de atenuación”.

El STJ remitió el expediente para que sea conformado otro tribunal y dictase la nueva pena, que en junio de 2019 le redujo la condena a 19 años de cárcel.

La abogada de Díaz apeló ese fallo ante otro tribunal de alzada y, según trascendió, le habrían morigerado la condena a 8 años de prisión.

De esa manera, la joven de ahora 26 años ya habría cumplido la pena y esta semana recuperaría la libertad.

Fuente: noticias.mitelefe.com