Fede Bal dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez) desde Madrid, España, donde se encuentra para iniciar las grabaciones de la décima novena temporada de Resto del Mundo (El Trece) y confesó de qué manera ve a Laurita Fernández reflejada en su porvenir.

«Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto”, comenzó diciendo el actor.

También recordó el final de su relación con la conductora: “Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices”.

Fede Bal habló de su relación con Sofía Aldrey

Por otro lado, en medio de rumores que hablaban de que estaba separado de su novia, Sofía Aldrey, Fede aclaró cómo está la relación hoy.

«Sofi está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas o que me diga ‘yo dónde voy’. Sofi me acompaña en el proyecto», contó.

“Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros”, indicó sobre su nuevo trabajo, que lo obligará a viajar por el mundo.