«Se hizo todo a espaldas de la defensa», lamentó Silvina Blanco, defensora general, al aludir a la investigación del infanticidio de Lucio Dupuy. Así explicó los planteos en el marco de la causa juicial: el juez Daniel Ralli rechazó las peticiones en una audiencia de esta semana, en la que en cambio aceptó las propuestas de la querella que representa a la familia paterna de la víctima.

Blanco es defensora de Abigail Paez, una de las acusadas del homicidio de Lucio. Consideró que en afán de instalar la figura de crimen de odio se actuó de modo inverso a lo que correspondería. Reflexionó, incluso más allá de la causa puntual y en forma general: «las defensas estamos en desventaja frente a las fiscalías».

«Hice un planteo porque no me habían dado intervención y entendía que los puntos que habían sido propuestos eran autoincriminantes, sesgados y direccionados a probar que se trata de un crimen de odio, cuando en realidad lo que debe investigarse es la realidad personal de ellas, sus emociones y en función de lo que arroje determinar si hubo o no un crimen de odio. El camino es inverso, primero se busca la prueba y después se determina el crimen», explicó.

Insistió en declaraciones a Radio Kermés: «cuando una parte pide una pericia, eso tiene un trámite. Se fija una audiencia y se discuten los puntos de pericia, esto fue lo que se omitió. De hecho, tampoco los puntos de pericia de la fiscalía fueron notificados a la defensa. Se hizo todo a espaldas de la defensa», completó.

Blanco agregó que «esta es una causa que amerita que la defensa de su visión, su mirada y que la sociedad comprenda cuál es el rol de la defensa pública. Yo fui muy atacada y agredida al inicio de a causa, porque… ‘¿cómo iba a defender a estas personas?’ Esta es una oportunidad para explicar nuestra función y visibilizar la gran lucha que viene teniendo la defensa pública por la falta de autonomía, de equiparación salarial de los defensores respecto de jueces y fiscales, nuestro sueldo es menor».

Consideró en ese sentido, más allá de la causa puntual y en referencia al funcionamiento general del sistema, que «las defensas estamos en desventaja frente a las fiscalías».

