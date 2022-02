El pan aumentará hasta un 25% la próxima semana: «No nos queda otra alternativa»

La Federación Industrial Panaderil anunció que la próxima semana habrá un aumento de entre el 20% y el 25% en el precio del pan y otros productos panificados en la provincia de Buenos Aires. Según argumentaron en un comunicado, se debe al incremento en los costos de los insumos, el combustible y los servicios.

«Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas», advirtió el gremialista.

Se espera que en la Ciudad de Buenos Aires los aumentos ronden el mismo porcentaje, mientras que en el interior del país podría ser un poco menor. «Evidentemente no hay nadie que controle los precios, porque de otra forma no se explica esta situación», concluyó Santoandré su descargo.