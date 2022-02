Vecinos y vecinas de Intendente Alvear organizan una marcha en reclamo de justicia por Paula Pinedo, la mujer atropellada por su pareja y que se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Centeno de General Pico.

La convocatoria es a las 20 horas, en el mástil de la plaza central de Intendente Alear. Desde allí, la movilización irá por la avenida Sarmiento, rumbo al monumento a la madre para luego pasar frente a la comisaría.

“El objetivo es que nos escuchen para que se haga justicia por Paula”, explicó a zonal Noticias una de las organizadoras.

“Nos van a acompañar la madre, las hermanas y estamos invitando a toda la gente que se quiera sumar”, expresó.

Amenazas

Miguel Pinedo, el padre la mujer agredida, viajó esta mañana desde Alvear a General Pico para segur el estado de salud de su hija y para denunciar amenazas por parte de la familia del acusado.

“Anoche la familia del agresor fue a mi casa después a la de mi ex mujer a armar disturbios y amenazarnos”, contó Miguel en Radio Kermés. “Voy a denunciar esto e informar al fiscal, vamos a pedir una restricción”, agregó.

Sobre las denuncias previas por violencia de género, Pinedo aseguró que nunca declaró que había denuncias, pero si exposiciones. «Lamento que mi hija no haya hecho las denuncias. Hay exposiciones, pero es un papel higiénico, no sirven para nada. Las exposiciones no quedan archivadas, hubo una denuncia, pero mi hija lo retiró, pero si quieren investigar pueden ir a buscar al Hospital que ahí hay registros de todas las veces que llegó lastimada», sostuvo Miguel Pinedo.

Fuente: El Diario