El diputado nacional Julio Cobos advirtió que si Mendoza cede a los reclamos pampeanos contra Portzuelo del Viento «no vamos a poder hacer ninguna obra». El dirirgente se plegó a la nueva estrategia cuyana para seguir metiendo presión sobre Nación para la realización de la obra. Destacó el trabajo mancomunado con el peronismo de la provincia y dijo que «no hay plan B», en referencia a las propuestas para invertir el mismo dinero en otros emprendimientos.

Aunque admitió: «Lamentablemente, a la luz de lo que pasa, la verdad es que las presiones pampeanas están dando resultado», completó.

Cobos aseveró que el gobernador Rodolfo Suarez quiere hacer Portezuelo, «pero quiere tener la certeza de que no sufra ningún problema legal que pueda llegar a paralizarla. Ha tomado todos los recaudos de eventuales reclamos que las empresas puedan llegar a hacer, por ejemplo por lucro cesante».

El legislador sigue esperando a que «el presidente (Alberto Fernández) defina la situación». «Portezuelo del Viento cuesta mucho y sería un aporte para contribuir al cambio gradual de la matriz energética, hoy totalmente fosilizada. Y a la provincia le van a quedar no sólo las regalías sino la totalidad del recurso de generación de energía, que sería un fondo para futuras obras vinculadas al sistema hídrico», dijo.

Adelantó por eso que el gobernador «insistirá y pedirá una reunión al presidente, también buscará el apoyo en todas las fuerzas políticas de Mendoza. De hecho, la semana que viene va a convocar a intendentes y legisladores. Y nos ha pedido a cada uno de nosotros que también hagamos las gestiones que podamos para que Alberto Fernández termine de definir esto».

Cobos contó a los medios mendocinos que se comunicó con Adolfo Bermejo y Anabel Fernández Sagasti: «ambos van a hacer todo el esfuerzo. Sagasti está muy predispuesta y viene apoyando. Es bueno también el apoyo del peronismo local».

«No hay algo definitivo, no hay plan B. Hoy el único plan es hacer Portezuelo del Viento», insistió. Según el diputado nacional, «el impacto es cómo se va a regular el río y fundamentalmente el mayor impacto será cuando se llene la presa, que es cuando comienzan a restringir los caudales. Después, en el uso, para lo que está destinada esta presa (generación de energía) el caudal, pasa por la central y vuelve al río, se restituye. Por eso digo que con voluntad política esto se resuelve rápidamente».

Opinó que «debe haber continuidad en los actos de gobierno. Se ha invertido mucho esfuerzo y dinero. Gestiones tras gestiones. Si no avanzamos ahora con Portezuelo del Viento, no la hacemos más, y si cedemos ante estos reclamos no vamos a poder hacer ninguna obra en ninguno de los dos ríos, porque casi todos confluyen en La Pampa».

Cobos en 2006, como gobernador de Mendoza, acordó con el presidente Néstor Kirchner la realización de Portezuelo. «Se firmó y ratificó en 2007. «Iniciamos el proyecto, incluso con otros materiales (que hoy se han ido actualizando). Pero después no hubo un pie en el acelerador de Jaque ni de Pérez. Recién lo apuró Cornejo en la época de Macri», recordó.

Consultado sobre si no fue un error ese arreglo extrajudicial, Cobos respondió: «No, sino la provincia hoy no tendría esos 400 millones de dólares y 1.023 millones de dólares». Además, el diputado quiso desmentir versiones: «No era una sentencia. Lo único que había era un dictamen de un procurador que ya no estaba, Nicolás Becerra».

De hecho, «tuvo varios aciertos ese convenio, porque no sólo estableció el monto en dólares, sino actualizado al valor de la obra. Además, permítanme aclarar, que correspondía por el IVA no percibido. Tras un DNU de Menem incorrecto, porque no puede legislar el presidente en un tema tributario».

«Lo cierto es que a Mendoza le va a quedar ese dinero y pregunten en otras provincias qué pasó con la plata que cobraron», concluyó.

Fuente: El Diario