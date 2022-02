La pastilla “del día después” contiene hormonas que previenen un embarazo después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Actúa evitando la liberación de un óvulo de los ovarios o la fecundación por parte de los espermatozoides.

Con su ingesta se produce el efecto anovulatorio, es decir, se inhibe la liberación del óvulo cuando se administra a mitad del ciclo (antes de la ovulación) y hace más difícil que los espermatozoides lleguen al óvulo al alterar la motilidad de la trompa.

Las hormonas de la pastilla se eliminan a través de la orina. Su efecto dura entre once y quince horas durante las cuales la mujer aún podrá mantener relaciones sexuales sin riesgo. Pasadas dieciocho horas, la píldora dejará de protegerla frente a un posible embarazo.

Antes de tomarla resulta útil conocer si son riesgosas para la salud, si pueden generar infertilidad o problemas hormonales, cuáles son las contraindicaciones y si su uso excesivo puede generar daños en el organismo.

Alejandra Belardo (M.N. 78.361), ginecóloga médica jefa de la sección Endocrinología Ginecológica y de Climaterio del Hospital Italiano sostuvo: “Es absolutamente falso que las píldoras del día después puedan generar infertilidad. La pastilla no tiene ninguna contraindicación, ni siquiera en pacientes con antecedentes oncológicos. Todas las mujeres pueden utilizar la píldora del día después sin problemas”.

Problemas por el uso excesivo de la píldora del día después

La especialista aclaró que su uso excesivo “no genera daños específicamente en el organismo, pero sí puede producir alguna alteración hormonal porque no debe ser utilizada jamás como un método anticonceptivo habitual, sino como una emergencia”.

¿Cuál sería la emergencia? Para Belardo la emergencia sería el tener una relación sexual no protegida. “Cabe aclarar que la pastilla del día después no es abortiva, es decir, no interrumpe un embarazo si ya se produjo. La eficacia de la píldora es directamente proporcional a cuando se la toma, es decir, cuanto antes postacto sexual sin protección, mayor es la eficacia. La pastilla sí modifica el patrón del ciclo menstrual habitual”.

Efectos adversos de la pastilla del día después

La Academia Americana de Pediatría, el Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos la FDA de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos y otros expertos en la anticoncepción de emergencia afirman que no hay condiciones médicas en las que las píldoras del día después sean contraindicadas.

Sin embargo, su ingesta tiene efectos adversos muy frecuentes:

Mareos

Dolor de cabeza

Náuseas

Dolor en la parte baja del abdomen

Aumento de la sensibilidad en las mamas

Retraso en la menstruación

Menstruación excepcionalmente intensa, sangrado

Fatiga

Diarrea y vómitos.

El mayor riesgo es que puede alterar el período menstrual en los próximos ciclos provocando mayor cantidad de ciclos y por ende, más sangrado y posible anemia consecuente.

Disponibilidad de la píldora anticonceptiva de emergencia

En la Argentina, a través de la ley 25.673, se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el que el Estado reconoce el derecho a la salud sexual y asegura la distribución de métodos anticonceptivos.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, previa consulta profesional, este anticonceptivo hormonal de emergencia se distribuye en forma gratuita en guardias de Hospitales Públicos y Centros de Salud de todo el país. Además, está incluida en las prestaciones gratuitas de obras sociales y prepagas como parte del Plan Médico Obligatorio (PMO).

Como no tiene contraindicaciones, la persona que la requiera tiene derecho a recibirla todas las veces que la solicite. Si bien lo ideal es que un médico la indique, lo cierto es que también se puede conseguir en farmacias sin la prescripción médica.