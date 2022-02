El ministro de Educación, Pablo Maccione aseguró que el inicio del ciclo lectivo del próximo 2 de marzo en La Pampa será con «presencialidad plena sin burbujas», algo que no ocurre desde el inicio de la pandemia.

Ratificó que no se exigirá el pase sanitario a docentes, no docentes y estudiantes, o sea, el esquema completo de vacunación contra el coronavirus para concurrir a los establecimientos educativos.

«Estamos trabajando para que se vacunen todos, pero no hay obligatoriedad porque la vacuna no es obligatoria. Viene muy bien el proceso de vacunación tanto de docentes y no docentes, como niños y jóvenes que está muy alto el nivel de vacunación». Dijo que el inicio será «presencialidad plena sin burbujas».

Desde que inicio la pandemia de coronavirus las escuelas de la provincia, primero trabajaron de forma virtual. Luego, y según la situación epidemiológica, hubo una combinación de presencialidad con virtualidad, pero la concurrencia a las escuelas fue con un sistema de burbujas. Ahora, será el regreso a la presencialidad plena en todo el sistema educativo pampeano. Esto es posible a partir de el porcentaje alto de vacunación que tiene la provincia.

Las autoridades de Educación anunciaron que se exigirá el uso del tapabocas y la ventilación cruzada en las aulas.

Esta semana, hubo reunión de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, de la cual participaron autoridades provinciales y referentes de los sindicatos UTELPA, AMET y SADOP. En ese contexto, se conocieron las cifras de vacunación. El 98,6% de docentes y el 98,2% de no docentes inscriptos se encuentran inmunizados con dos dosis contra el COVID-19. El 86,8% de estudiantes de entre 3 y 11 años y el 92,2% de entre 12 y 17 que se registraron para recibir la vacuna, completaron el esquema de vacunación.

EPET de Macachín

El ministro de Educación, Pablo Maccione dijo que en Macachín hay «suficientes vacantes» para estudiantes de nivel secundario en las dos instituciones que hay en la localidad.

El problema se generó porque se inscribieron 45 estudiantes para ingresar al 1º año de la Escuela Técnica Nº 5 y las vacantes eran 30 por lo que Educación realizó un sorteo en diciembre pasado. Para dar respuesta a la demanda que se generó en educación técnica, Maccione dijo que trabajan «en la presentación de una propuesta de formación profesional asociada al otro secundario no técnico».

«En Macachín hay suficientes vacantes para todo los chicos del secundario, lo que sucede es que hay situaciones donde se anotan más alumnos de las vacantes que hay. Para eso se hizo un sorteo en diciembre, con escribano público, y se determinaron las vacantes. Se habilitó el máximo de vacantes por año, que son 30. Pero hay lugar suficiente para que estudien todos», aseguró.

«Estamos trabajando en la presentación de una propuesta de formación profesional asociada al otro Secundario no Técnico para que todos tengan la posibilidad de hacer una formación profesional», anunció.

A raíz del reclamo de las familias de estudiantes, los diputados del PRO, Martín Ardohain y Eduardo Pepa, le reclamaron al ministro que permita el ingreso de la totalidad de los inscriptos a 1° año en la Escuela de Educación Técnica N° 5 de Macachín para el ciclo lectivo 2022.

Maccione dijo que «se habilitó un máximo de 30 vacantes» y que «es una cuestión que tiene que ver con los lugares y los espacios físicos, y es así en toda la provincia».

Fuente: El Diario