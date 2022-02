«Mi hija está entre la vida y la muerte y este tipo caminando por la calle», reclamó este lunes frente a los Tribunales de General Pico, Miguel Pinedo, el padre de la mujer atropellada por su pareja en una camioneta cuando ella circulaba en moto.

Tal como informó este medio, el hecho ocurrió el domingo a la tarde en la localidad de Intendente Alvear. El acusado, Jonathan Iván Moyano, de 36 años de edad, ya fue formalizado pero notificado en libertad.

Este lunes el padre de Paula Pinedo, de 36 años, llegó a Tribunales para encontrar una respuesta de la polémica decisión de la Justicia piquense. Lo hizo acompañado por un grupo de integrantes de organizaciones feministas, que realizó una aplaudida en reclamo de «Justicia».

«Estuvieron toda la noche conmigo, en el hospital… gente que ni siquiera conozco que me está acompañando», destacó Pinedo.

Con relación al estado de salud de su hija, contó que «está entubada y con respirador… es hora a hora», graficó.

Luego aseveró: «nosotros los hombres nos creemos que tenemos derecho a hacer lo que queremos y la Justicia nos ampara».

«Estamos recontraequivocados… soy papá de seis hijas y ahora tengo una ahí adentro, pidiendo a Dios poder verla», agregó.

«La Justicia está mal, el sistema está mal, hoy es mi hija, mañana o pasado es tu hija, tu hermana, tu tía, tu abuela… ¿hasta cuándo?. Anoche cuando llegamos a Alvear él ya estaba libre», reclamó.

«¿Qué quieren, que uno use la Justicia por mano propia? ¿Qué agarre un arma y lo mate al tipo?… porque no se merece otra cosa», disparó.

«Basta de esto… yo vivo de mi trabajo, yo trabajo de albañil, no estoy acostumbrado a esto, pero no me queda otra. Mi hija está entre la vida y la muerte y este tipo caminando en la calle», completó Pinedo sobre Moyano, exjugador de rugby.

Cuando le consultaron si la joven ya sufría anteriormente de violencia de género, respondió: «desde hace mucho tiempo, quizás fue culpa mía por no haberla escuchado, o de ella misma… porque esto es un círculo vicioso».

El hecho

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el hecho ocurrió durante la jornada del domingo, entre las 14:00 y las 15:00 horas sobre la calle Cacique Calvín.

En ese lugar, Paola Pinedo que en ese momento circulaba en una motocicleta habría sido atropellada desde atrás por su propia pareja. «El fiscal y personal de Criminalística estuvieron en el lugar, revisaron la camioneta y no encontraron indicios de algún impacto», confió a este diario una fuente judicial.

De todos modos, durante la jornada de este lunes el hombre fue formalizado en los Tribunales de General Pico. Ahora, la Justicia aguardará el resultado de una Cámara Gesell a una hija de ambos, que en ese momento habría viajado como acompañante en la EcoSport involucrada en el hecho.

Fuente: El Diario