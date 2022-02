Un nuevo caso de teletransportación se habría producido en una ruta pampeana, le dijo a este diario el ufólogo Oscar Alfredo Mario, quien enterado de la novedad de inmediato se puso a investigar lo que no sería un fenómeno nuevo en territorio provincial.

Según explicó Quique Mario la información que le llegó ahora es que tres personas mayores de edad, residentes en Victorica, viajaban de noche por la ruta provincial 105 -la ruta de la Cría-, cuando se habrían visto sorprendidos por luces que les hicieron presumir que estaban en cercanías de la Agrotécnica de la localidad. Pero no habría sido así. La sorpresa, mayúscula, estuvo dada en que en cuestión de segundos se encontraron con que estaban en el acceso del pueblo. Quique Mario reveló que el sitio Info Huella había hecho la primera mención sobre el suceso.

«Una zona caliente».

El GPS de la camioneta en que se trasladaban arrojaba un dato que aumentó su asombro, porque les marcaba que todavía les faltaban unos 30 kilómetros para arribar al destino fijado. Ya en el casco urbano, el aparato volvió a 0.

Las personas involucradas no habrían querido hacer trascender demasiado lo que pasó, porque no tienen explicación para ese episodio.

¿Es un nuevo caso de teletransportación, como otros que se han dado en nuestra provincia? «No me extraña para nada, porque esa parte del Oeste provincial es una ‘zona caliente’ en la que no pocas veces en los últimos 30 años hubo manifestaciones de este tipo; incluyendo la aparición de luces y aún de Ovni. De todo esto pueden dar fe distintos protagonistas que incluyen a policías, cazadores, estudiantes de escuelas rurales y viajeros», aseguró el ufólogo.

Teletransportación en ruta 5.

Reveló que en los próximos días arribará a La Pampa Personal Civil de la Fuerza Aérea que concurrirá a aquella zona, «junto con varios integrantes de nuestro Centro de Estudios para estar varios días, verificar y tomar testimonios de este tipo de situaciones».

«Nosotros ya dimos cuenta de este tipo de fenómenos de teletransportación, incluyendo el caso fantástico de Julio Platner, el más conocido de todos y que pocos pudieron poner en dudas», agregó.

Precisamente en este diario se habló hace ya bastante tiempo de situaciones curiosas. Y no sólo este diario se hizo eco, sino que distintos medios de comunicación se encargaron de mencionar el fenómeno que se verificaba en la ruta nacional n° 5, entre Trenque Lauquen y Santa Rosa.

Si bien en esa oportunidad un diario porteño publicó la noticia, no hizo referencia a que fue, precisamente, el ufólogo pampeano Oscar «Quique» Mario el que había realizado la investigación.

Mario indicó que «se sabe de situaciones fantásticas como por ejemplo que un vehículo que transitaba por la cinta asfáltica pasara en un abrir y cerrar de ojos del 460 al 580. Un poco lo que habría sucedido ahora con esta gente de Victorica».

En la ruta nacional n° 5.

Los especialistas llaman a este fenómeno teletransportación, y en la ruta nacional n° 5 les habría pasado a autos y camiones, y se empezaron a conocer con más frecuencia desde el año 2012.

«Quique» destacó varios de esos sucesos, los que volcó en su libro de reciente aparición.

En un episodio, dijo, «dos jóvenes que por cuestiones laborales recorren con frecuencia la ruta nº 5 que une Catriló y Santa Rosa, denunciaron que en tres oportunidades se sintieron ‘desorientados’ durante el trayecto y qué, al cabo de varios minutos en distintos horarios, tanto al mediodía como al atardecer, sin hallar explicación al suceso notaron que continuaban el viaje sin contratiempos pero sin la noción del camino recorrido».

Les pasó dos veces.

El primero de los episodios, contó, fue en agosto de 2012. Al mes siguiente se repitió la experiencia «y la última la vivieron esos muchachos en los primeros días de noviembre del mismo año».

Extrañados por la vivencia decidieron comentarlo en su círculo de amigos, que luego dieron cuenta al Ceufo (Centro de Estudios UFO). Joel, uno de los testigos, confirmó que venían conversando con un amigo y de pronto se sintieron ‘desorientados’ y no saben qué les ocurrió. Al reaccionar se dieron cuenta que habían transitado varios kilómetros inexplicablemente.

Creen que les sucedió en un tramo de 35 kilómetros comprendidos entre Lonquimay y Anguil. El suceso trascendió y fue comentado por los vecinos de la región, pero no fue publicado en ningún medio de comunicación.

Más casos.

En diciembre de 2012, el Centro de Estudios UFO emitió un comunicado, solicitando información. «A los pocos días se habían reportado tres nuevos casos ocurridos en distintos horarios y en diferentes días del mes», dice ahora Mario.

Señaló que suele suceder que la apertura de investigaciones no siempre arrojan luz al tema, y «lo que se conoce pasa a dormir en un archivo».

Bruma en la ruta.

«Quique» Mario relata que «en la ruta 5 se conocen varios antecedentes similares». Señala que hace mas de diez años un automovilista se detuvo en una estación de servicios en Lonquimay. Ignoraba cómo había llegado hasta allí, aunque tenía previsto circular por esa ruta. Luego siguió viaje a su destino: Toay.

Agregó que «uno de los hechos más llamativos y contundentes fue registrado en la misma zona. Un camionero, en marzo del 2000, regresaba de descargar hacienda en Liniers. Se sintió «desconcertado y confundido». Circulaba sin cargo con su rodado -un camión con acoplado en el límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa por la ruta 5, con dirección este-oeste-, y lo último que observó fue «como una bruma en la ruta… cuando reaccioné estaba estacionado en la banquina de la ruta 5 y el cruce con la ruta Provincial nº 1. En el puesto caminero de Catriló nunca lo registraron, no lo vieron», sostiene Mario.

¿Alteraciones magnéticas?

En este diario se publicó hace un tiempo el caso de un vecino que contó su experiencia, mientras viajaba al atardecer hacia Lonquimay por la ruta nacional n° 5 con dirección oeste-este. El hombre indicó que no sabe en qué momento perdió la conciencia y cuando reaccionó estaba parado en medio de un lote sembrado, a unos 150 metros de la ruta. La camioneta en que circulaba permanecía estacionada en la banquina. Cuando otros casos similares trascendieron, él decidió informar sobre el episodio al Ceufo.

Otro suceso involucró a un profesional de Buenos Aires, de nombre Javier. Afirmó que a su paso por esa misma zona su reloj dejó de funcionar. El hecho no dejó de sorprenderlo y por su profesión (geógrafo) estimó que en ese lugar podrían existir algún tipo de alteraciones magnéticas-

Pobladores del oeste de la provincia de Buenos Aires también expresaron experiencias similares en inmediaciones de la ciudad de Pehuajó, y lo hicieron alentados por la publicación de la noticia, ya que hasta entonces reservaron su relato al círculo familiar.

Otros casos.

Cabe admitir que relatos sobre Ovni (objeto volador no identificado), luces extrañas, abducciones y teletransportación, no siempre resultan suficientemente explicados. Aunque las grandes potencias tal vez tengan elementos para hacerlo, no lo han hecho ni lo harán. Al menos por ahora

Un caso muy recordado en la zona de Victorica -hace ya varios años-, tuvo como protagonistas a miembros de una familia de apellido Di Dío. Manifestaron haber sido seguidos por un ovni cuando circulaban por la ruta rumbo a Winifreda.

El relato daba cuenta que, estremecidos los viajeros decidieron ingresar a Luan Toro, y que al cabo de un par de horas -pensando que todo había pasado- los ocupantes de los dos autos en que se trasladaban volvieron a la ruta: a los pocos kilómetros los motores se detuvieron imprevistamente, y pudieron ver a un costado una luz potente que iluminaba el escenario. En un momento dado el objeto habría de desaparecer raudamente.

Obviamente nunca dejó de llamar la atención lo sucedido al winifredense Julio Platner -fallecido no hace mucho tiempo-, quien dijo haber sufrido un caso de abducción, una experiencia extraordinaria que conmocionó a la opinión pública de todo el mundo.

