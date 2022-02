Se agranda la familia: Dalma Maradona, mamá de Roma que en marzo cumplirá tres años, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, anunció este mediodía al aire de su programa Un día perfecto, en Metro, que está esperando a su segundo bebé. Además, la actriz e hija del Diez, reveló el nombre y el sexo del nuevo integrante de la familia.

“Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, anunció sin demasiados preámbulos y luego contó que ya pasó las doce semanas de gestación y que además de su pareja, solo sabían la noticia su mamá Claudia Villafañe y su hermana Gianinna.

Entre risas, agregó a quienes no le creían: “La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse. Es un chiste lo anterior (le había dicho a su compañero que no trabajaría más), pero esto es real”.

Feliz con la novedad, dijo que esperan una nena y que con su pareja ya tienen decidido el nombre: Azul. Aún asombrada contó cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”. Dijo que sospechó que podría estar embarazada porque en su viaje a Nápoles se había sentido mareada y había tenido vómitos.

“Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, agregó sobre el futuro de la familia.

Como no podía ser de otra manera, se fueron al corte con el tema “Azul” de Cristian Castro y al regresar continuaron hablando de la noticia que había dejado a todos en el estudio radial, y también a los oyentes, con la boca abierta.

“No te voy a negar que no consultaste el nombre con nosotros y los oyentes, porque sos Dalma”, bromeó el conductor y ella explicó: “Con Roma no teníamos nombre hasta una semana antes que el médico me dijo ‘nace hoy’, teníamos una lista pero Roma no estaba y Andrés se acordó que cuando no éramos novios le dije que cuando tuviera una hija se llamaría Roma”.

“Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre ‘yoro’, para que le digan Azul y Oro, es jodido no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija”, agregó declarándose “la más fanática” de Boca. Además, confesó que su pareja en chiste la amenazó con ir al registro civil y ponerle “Azul Yoro” mientras ella estuviera internada.

Aunque no lo podía contar, durante el tiempo que tuvo COVID-19 ya sabía que estaba embarazada: “Fue leve, igual llamé al médico mil veces”. Sobre la búsqueda además, contó que la buena noticia llegó rápido ya que ellos pensaban tener un bebé “este año”.

Gianinna mandó un mensaje, celosa a la radio: “Estoy escuchando, ¿a mí nadie me felicita?”, dijo la flamante tía que no será madrina, porque ya lo es de Roma. En sus redes sociales, la mamá de Benjamín felicitó a su hermana y se mostró feliz: “Lloro de nuevo, Roma y Azul, los mejores regalos siempre. Felicidades sis (sister, hermana) y a vos que sos el uno de la familia desde que llegaste, gracias de nuevo (a su cuñado). Estoy muy orgullosa de esta hermosa familia, los amo fuerte”.

“¡Moma (Roma) es hermana mayor! Sí, voy a ser tía nuevamente, acá te esperamos Azul de mi cuore (corazón). Un poco de felicidad, por fin”, cerró un posteo que hizo en Instagam la menor de las hermanas en la que, junto con una foto de ellas chicas, celebrarba la nueva noticia.